اللجنة العليا لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي تعقد اجتماعها التنسيقي الأول

عقدت اللجنة العليا لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي امس الاجتماع التنسيقي الأول والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وذلك تمهيدا لاقامتها في ديسمبر المقبل واقيم الاجتماع برئاسة مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الدكتور أحمد حمدان الزيودي حيث تم مناقشة مهام اللجان وخطة عمل البطولة الدولية والتي ستحظى بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد حمدان الزيودي أن الحدث السنوي يحظى برعاية ودعم متواصل من سمو ولي عهد الفجيرة بتوفير كافة الإمكانيات والتزام المعايير العالمية لإنجاح البطولة، وتحقيق أهدافها المنصبة في تعزيز رياضة الفروسية ونقل الموروث الثقافي العربي وقيمه الأصيلة إلى العالم.

وأنّ البطوله في نسختها القادمه ستكون إضافة جديدة لبطولات الخيل العربي التي تنظمها إمارة الفجيرة وضمان تميزها على المستوى المحلي والدولي، عبر استقطاب المشاركين العالميين وسلالات الخيول الفريدة والاسطبلات ومرابط الخيل المميزة من حول العالم.

وحضر الاجتماع علي مصبح الكعبي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ومحمد احمد الحربي عضو اللجنة العليا المنظمه .