راشد آل علي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه

وقع خيار الاتحاد الآسيوي للكاراتيه بحلته الجديدة، على نائب رئيس الاتحاد الإماراتي راشد آل علي، لشغل منصب نائب رئيس الاتحاد القاري لدورة انتخابية ثانية.

جاء ذلك في الاجتماع الأول لمجلس الاتحاد الآسيوي الجديد للكاراتيه، الذي عقد أمس، في ماليزيا، وحضره رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللواء ناصر عبدالرزوق الرزوقي، وأعضاء المجلس.

وقدم الرزوقي وأعضاء المجلس الجديد التهنئة لراشد آل علي، مؤكداً أن ما تحقق يُعد إنجازاً بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به أبناء الإمارات على المستويين الإداري والرياضي. كما تلقّى آل علي التهنئة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للكاراتيه وجميع أسرة الكاراتيه بالدولة.