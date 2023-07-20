«انتخابات اتحاد الكرة» تستقبل طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

بدأت لجنة انتخابات اتحاد كرة القدم، أمس، استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2023-2027، وستستمر هذه المرحلة حتى 31 الجاري.

ويحق للأندية، بناء على لائحة الانتخابات، ترشيح ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة بواقع خمسة مرشحين من أندية المحترفين وثلاثة مرشحين من أندية الدرجة الأولى بجانب ترشيح رئيس الاتحاد لثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص، وستبدأ لجنة الانتخابات في الثامن من الشهر المقبل فحص استمارات المترشحين لعضوية مجلس الإدارة وإعلان أسماء المترشحين.

وكانت لجنة الانتخابات كانت قد اعتمدت ترشح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لرئاسة اتحاد الكرة، وبات المرشح الوحيد لهذا المنصب، ولم تتسلم طلبات من مرشحين آخرين حتى قبل موعد غلق باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد، كما أنه ووفقا للجنة الانتخابات فإنها لم تتلق أي طعون على منصب المرشح للرئاسة، في وقت عقدت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات أول من أمس اجتماعها برئاسة مايد محمد المراشدة، ولم تتلق أي طعون على نتيجة استمارة المرشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة.

وينتظر أن تعتمد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها المرتقب في الثامن من سبتمبر المقبل رسميا تولي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لمنصب رئيس الاتحاد بعدما بات المرشح الوحيد ولم يترشح أي شخص آخر لمنافسته على المنصب ليفوز برئاسة الاتحاد بالتزكية حتى موعد غلق باب الترشح في 15 الجاري.

ووضعت لجنة الانتخابات بدورها جدولا متكاملا للعملية الانتخابية الخاصة بمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، إذ انه وبعدا انتهاء مرحلة غلق باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة يوم 31 الجاري ستبدأ اللجنة في استقبال طلبات الطعون فيما حددت الأول من أغسطس المقبل وحتى السابع منه هو الموعد النهائي لانسحاب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فيما حددت يوم الثامن من الشهر المقبل موعدا لفحص استمارات المترشحين لعضوية مجلس الإدارة والإعلان بالنتيجة فيما سيكون يوم الثامن من أغسطس المقبل وحتى العاشر منه موعداً لاستقبال الطعون والبت فيها وتم تحديد الفترة من يوم 14 حتى 21 أغسطس موعدا نهائياً لاختيار المرشح لمنصب رئيس الاتحاد قائمته الانتخابية لمجلس إدارة الاتحاد.

• 11 عضواً منتظر تحديدهم في مجلس الإدارة (5 من أندية المحترفين و3 لأندية الدرجة الأولى و3 من ترشيح رئيس الاتحاد).