مواهب سلة النصر تغادر إلى معسكر صربيا

غادرت بعثة مواهب سلة النصر، أول من أمس، إلى صربيا، لإقامة معسكر تدريبي في بلغراد يمتد حتى 30 يوليو الجاري، وتضم ست مواهب من فريقي ناشئي وشباب (العميد)، ويرأسها لاعب الفريق الأول بالنادي وصانع ألعاب المنتخب الوطني صالح سلطان.

وقال عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، ومشرف كرة السلة في نادي النصر، قاسم محمد لـ«الإمارات اليوم»: «إن معسكر بلغراد الحالي الذي يقتصر على ست من مواهب فريقي شباب وناشئي سلة النادي، يمثل تجربة أولى على صعيد إيفاد فرق المراحل السنية لـ(العميد)، لخوض فترة معايشة وتدريبات في مقر الاتحاد الصربي لكرة السلة، وبإشراف لاعبين دوليين في المنتخب الصربي»، مشيراً إلى أن «إدارة الألعاب الجماعية وضعت ضمن اهتماماتها بتوسع قاعدة المشاركين من مواهب النادي في السنوات المقبلة للمعسكر الصربي، لتطال غالبية فرق المراحل السنية بالنادي».

وأوضح: «تضم البعثة لاعب فريق شباب النصر حسن الشيبة من مواليد 2004، والمتوج مؤخراً بوسام التميز كأفضل لاعب ناشئ في الألعاب الجماعية، ضمن قوائم المميزين في حفل الدورة التاسعة من (نموذج التفوق الرياضي) الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي لرواد العمل الرياضي والأندية والرياضيين من أصحاب الإنجازات المتميزة في الموسمين الأخيرين، وجاءت مكملة لاختيار الشيبة نهاية مايو الماضي ضمن قائمة أفضل 50 موهبة في آسيا، لخوض معسكر (سلة بلا حدود) الذي حط رحاله للمرة الأولى في الدولة، تحت إشراف مدربين ولاعبين من الاتحاد الدولي والرابطة الأميركية لكرة السلة (NBA)».

واختتم: «اقتصار معسكر بلغراد على أسبوعين فقط، يعود لارتباط أربعة من لاعبي (العميد) في مراحل إعداد المنتخب الأول لاستحقاقاته المقبلة».