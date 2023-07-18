جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تواصل تسلّم ملفات الترشح للنسخة السابعة

تواصل «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» تسلّم ملفات الترشح لنسختها السابعة، التي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي، على أن تبدأ لجنة التحكيم فرز الملفات عقب إغلاق باب الترشح يوم 31 أغسطس المقبل.

وتقام الجائزة برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وبدعم من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، وبتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي. وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز النسخة السابعة من الجائزة في حفل ضخم في الـ15 من نوفمبر المقبل في أبوظبي.

ويبلغ إجمالي جوائز النسخة السابعة من الجائزة مليوناً و800 ألف درهم، يتم توزيعها على 11 فئة للمستويين الفردي والجماعي (مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية).

وتشمل جوائز المستوى الفردي على فئة أفضل امرأة رياضية عربية، وجائزتها 500 ألف درهم، أفضل رياضية إماراتية وجائزتها 300 ألف درهم، أفضل رياضية ناشئة وجائزتها 100 ألف درهم، أفضل رياضية بارالمبية وجائزتها 100 ألف درهم، أفضل مدرب ومدربة، وجائزتها 100 ألف درهم، أفضل إعلامية رياضية وجائزتها 100 ألف درهم، أفضل أم رياضية التي استحدثتها الأكاديمية في النسخة الجديدة، تقديراً لدور الأمهات في مسيرة الفتيات البطلات وجائزتها 100 ألف درهم.

أما فئات الجائزة على مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية، فتشمل فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات وجائزتها 100 ألف درهم، وفئة أفضل فريق وجائزتها 300 ألف درهم، وأفضل مبادرة إبداعية وجائزتها 100 ألف درهم.