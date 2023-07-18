تسريب

أعربت إدارة أحد أندية دوري المحترفين عن غضبها من لاعب سرّب أنباء عن اقترابه من الانضمام إلى الفريق، ليتدخل نادٍ منافس ويطلب خدماته، ما أسهم في تعقد المفاوضات بين إدارة النادي وناديه الأصلي.

الخيماوي

يتساءل جمهور نادي رأس الخيمة، ما إذا كان مجلس إدارة النادي قد وضع خطة مستقبلية لعودة الفريق الأول للمشاركة في المسابقات الرسمية بعد غياب طالت مدته، بعدما كان يتوقع مشاركته في الموسم المقبل.

تبرير

برر مسؤول في إدارة النادي عدم نجاح الفريق في تحقيق ما كان يطمح إليه بالضغط النفسي الذي مرّ به الفريق، مؤكداً أنه يبحث مع عدد من الخبراء عن كيفية الحد منها في الموسم المقبل.