الكشف عن موعد حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إقامة حفل جوائز الموسم الرياضي 2022-2023، في العاشر من أغسطس المقبل بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال حيث سيتم تكريم الأفضل في 15 فئة، ويحظى الحفل بمشاركة واسعة سنوياً، من خلال التصويت على الفئات، حيث يفتح باب المشاركة في التصويت لممثلي الأندية، وهما قائد ومدرب الفريق، والإعلام والجماهير.

وأعلنت الرابطة أنه سيتم الكشف عن قائمة المرشحين و فتح باب التصويت بداية من 27 يوليو الجاري ولمدة خمسة أيام، على أن يتم بعدها الكشف عن قوائم المرشحين النهائية، ومن ثم الفائزين في الحفل الذي انطلق للمرة الأولى في موسم 2012-2013، وسيكون التصويت متاحاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيقات عبر الهواتف الذكية.

وتنقسم فئات الجوائز إلى ثلاث، وهي: جوائز بناء على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلا من: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد اماراتي ، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، أفضل لاعب من اختيار الجمهور ، و أجمل هدف من اختيار الجماهير .

فيما تضم الجوائز المبنية على الإحصائيات: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك المحترفين، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عامًا ، جائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ، جائزة دوري الجماهير ،جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين, وفريق الأحلام.

أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الإحتراف والتراخيص للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، الحضور الجماهيري , أجمل مبادرة لجذب الجماهير ، والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.