27 ميدالية حصيلة الإمارات في الدورة العربية

اختتم وفد الإمارات الرياضي مشاركته في دورة الألعاب العربية الـ15 «الجزائر 2023» التي أسدل الستار على منافساتها أمس، بنجاح تنظيمي كبير أعادت به الجزائر إحياء المحفل العربي الأبرز بعد توقف دام 12 عاماً خلال استضافتها للحدث في الفترة من 5 إلى 15 يوليو الجاري.

وعاد وفد الإمارات الذي خاض المنافسات في 15 لعبة بحصاد بلغ 27 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من ضمنها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات.

واختتمت الدورة بحفل رائع استغرق برنامجه ساعة ونصف الساعة استهل بالنشيد الوطني للجمهورية الجزائرية ثم دخول طابور عرض الفرق المشاركة وتم خلاله تنظيم علم الدورة وتسليمه إلى السعودية التي ستنظم النسخة القادمة، ثم قدمت فقرات فنية لاقت استحسان الجمهور.

وأهدى رئيس وفد الدولة المشارك في دورة الألعاب العربية سلطان بن مجرن، الإنجاز الذي حققه أبناء الإمارات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات، كما هنأ الجمهورية الجزائرية واللجنة المنظمة بالنجاح التنظيمي والصورة المشرقة للدورة التي عادت إلى المشهد الرياضي العربي لتؤدي دورها في صقل وتطوير قدرات الرياضيين العرب المقبلين على استحقاقات أولمبية وقارية وعالمية، ما يجعل من الحدث محطة إعداد قوية للاعبين.

وأعرب رئيس الوفد الإماراتي عن سعادته بالإنجازات التي تمثل دعماً للاعبين في استحقاقاتهم المقبلة.

من جهته، أشاد مدير الوفد أحمد الطيب بمشاركة أبناء الإمارات في الحدث الرياضي الذي جمع الأشقاء من مختلف أنحاء الوطن العربي في الجزائر، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى سفير الدولة لدى الجزائر يوسف سيف بن سباع آل علي، على جهود السفارة ودعمها وما قدمته من تسهيلات طوال الحدث لضمان نجاح المشاركة وتوفير أجواء مثالية قادت إلى تحقيق العديد من النتائج المميزة، كما توجه بالشكر إلى رئيس الوفد الرياضي سلطان بن مجرن على متابعته الحثيثة وتشجيعه المستمر لمنتخباتنا المشاركة في مختلف المسابقات، مهنئاً أبناء الإمارات الأبطال ومنتخباتنا الوطنية والاتحادات الرياضية في الدولة على الإنجازات التي تحققت في الدورة العربية.

حصاد الإمارات

وأنهت الإمارات مشاركتها بحصيلة مميزة من الميداليات بواقع 27 ميدالية ملونة، حيث حقق منتخب الشطرنج 5 ميداليات بواقع ذهبيتي الفرق للرجال والسيدات، والثنائية الذهبية للشطرنج السريع والخاطف اللتين أحرزهما الأستاذ الدولي الكبير بطلنا سالم عبدالرحمن، وفضية مسابقة الشطرنج السريع للاعبتنا روضة السركال.

وحصد منتخبنا الوطني للشراع الحديث الذي يضم مجموعة من الأبطال الواعدين 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبية حققها البطل الصاعد خليفة الرميثي، وفضية و3 برونزيات في بقية المسابقات.

وتعتبر مشاركة منتخب المبارزة تاريخية في الدورة العربية بعد أن حقق 3 ميداليات بواقع فضيتين في مسابقتي الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات، إضافة إلى برونزية مسابقة الفرق للفلوريه.

وحقق المنتخب الوطني للدراجات 3 ميداليات وهي فضية في سباق الفردي العام أحرزها دراج منتخبنا عبدالله جاسم آل علي، وميدالية برونزية في سباق الفرق ضد الساعة، وبرونزية سباق الفردي العام للفرق.

وقدّم منتخب أصحاب الهمم حضوراً مميزاً في الدورة العربية، بعد حصد 5 ميداليات بواقع فضية في مسابقة كرة السلة للكراسي المتحركة و4 برونزيات في منافسات ألعاب القوى.

إدارة الوفد تكرم المتطوعين

كرم مدير وفد الدولة المشارك في دورة الألعاب العربية أحمد الطيب، المتطوعين وعدداً من أعضاء اللجنة المنظمة في حفل أقيم في قرية الرياضيين بالعاصمة الجزائرية، مشيداً بجهودهم التي عززت التنظيم، مؤكداً أن الجزائر أعادت الروح للدورة التي تصبّ في مصلحة تطوير مستوى الرياضيين العرب، وهنّأ اللجنة المنظمة بالنجاح الذي حققته الدورة.

مشاركة تاريخية

تعتبر مشاركة منتخب الملاكمة تاريخية في الألعاب العربية، بعد تحقيق بنات الإمارات ميداليتين برونزيتين لأول مرة على مستوى السيدات في تاريخ المشاركة العربية.

وعاد منتخب الكاراتيه إلى أرض الوطن بميداليتين برونزيتين في منافسات السيدات، كما حقق منتخبنا لألعاب القوى ميداليتين بواقع ميدالية في منافسات الرجال، وميدالية في مسابقات السيدات.

استقبال الأبطال بالورود

وصلت بعثة منتخباتنا المشاركة في دورة الألعاب العربية إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، بعد ختام مشاركتهم في النسخة 15، والتي حققت فيها الإمارات 27 ميدالية ملونة.

واستقبل المدير التنفيذي في اللجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش، أبطال منتخباتنا المشاركة بالورود بعد النتائج المميزة التي حققها أبناء الإمارات في المحفل العربي الكبير بالجزائر، مهنئاً أبناء الإمارات بالإنجازات والنتائج المميزة خلال مشاركتهم في الألعاب العربية.

ومن أبرز المنتخبات التي تم استقبالها منتخب الشطرنج ومنتخب أصحاب الهمم لسلة الكراسي ومنتخب المبارزة ومنتخب الملاكمة ومنتخب الكاراتيه، إلى جانب بقية المنتخبات التي وصلت إلى الدولة ضمن الفوج الأخير بعد ختام المشاركة العربية.

• المنتخبات الوطنية تقلدت 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية بينها 5 ميداليات لأصحاب الهمم بواقع فضية و4 برونزيات.