«الشطرنج» و«الشراع» وزنهما «ذهب»

عاش وفد الإمارات الرياضي، المشارك في دورة الألعاب الرياضية «الجزائر 2023»، ليلة لا تنسى في اليوم قبل الختامي، أول من أمس، الذي شهد عزف السلام الوطني للدولة للمرة الأولى في النسخة الـ15 للألعاب العربية، بتتويج منتخبي الشطرنج والشراع بالذهبيين. وبلغ رصيد الإمارات في الألعاب العربية 27 ميدالية ملونة، بواقع خمس ذهبيات، وست فضيات، و16 برونزية، من ضمنها خمس ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية وأربع برونزيات.

واحتكر المنتخب الوطني للشطرنج الميداليات الذهبية في بطولات «الأذكياء»، بعد إحراز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن الذهبية الثانية له، والرابعة لشطرنج الإمارات، بفوزه بالمركز الأول في مسابقة الشطرنج الخاطف للرجال، ليظفر المنتخب مع ختام المشاركة بخمس ميداليات، بواقع أربع ذهبيات لفرق الرجال والسيدات، وبمسابقتي الشطرنج الخاطف والسريع لسالم، وميدالية فضية حققتها روضة السركال في الشطرنج السريع.

وحقق المنتخب الوطني للشراع الحديث خمس ميداليات ملونة في ختام مشاركته بمنافسات الفردي التي أقيمت على شواطئ العاصمة الجزائر، وتوج البطل الواعد خليفة الرميثي بذهبية المركز الأول في فئة «أوبتمست» تحت 12 عاماً، وأحرزت مدية النيادي المركز الثالث والميدالية البرونزية والتي حققت أيضاً الميدالية البرونزية في فئة الفتيات. وتوج قائد المنتخب الوطني للشراع عادل خالد بالميدالية الفضية في الفئة الأولمبية «ألكا 7»، فيما نالت ضحى آل بشر من منتخبنا الميدالية البرونزية في الفئة الأولمبية لمنافسات «ألكا 6».

تألق الدراجات

وتألق منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية بحصد الميداليتين الفضية والبرونزية، في سباق الفردي العام لمسافة 120 كلم، بعد فوز عبدالله جاسم آل علي بالمركز الثاني في منافسات الفردي، بينما أحرز المنتخب البرونزية في مسابقة الفرق، وضم الفريق جابر المنصوري وخالد معيوف وعبدالله الحمادي وسيف الكعبي وأحمد المنصوري، إلى جانب وصيف مسابقة الفردي عبدالله آل علي، ليختتم منتخب الدراجات مشاركته العربية برصيد 3 ميداليات، جاءت الافتتاحية عبر برونزية السباق الافتتاحي للفرق ضد الساعة.

تتويج الكاراتيه

وشهدت القاعة البيضاوية في العاصمة الجزائرية تتويج لاعبة منتخب الكاراتيه للسيدات حوراء العجمي بالميدالية البرونزية لمسابقة الكوميتيه تحت 50 كلغم، كما توجت سارة العامري ببرونزية مسابقة الكوميتيه لوزن تحت 61 كلغم.

وحرم المرض المفاجئ لاعبة المنتخب فاطمة سالم المشاركة في منافسات اليوم الثاني للكوميتيه، التي خاضها اللاعب سليمان الملا العائد من الإصابة، لكنه لم يتأهل من دور المجموعات.

«طائرة السيدات» يفرط في البرونزية

اختتم منتخب الطائرة للسيدات مشاركته بتحقيق المركز الرابع في البطولة، بعد أداء مشرف في مباراة تحديد الثالث والرابع، وفي المجريات أدى المنتخب مباراة رفيعة المستوى، وكان نداً قوياً للمنافس الأردني الذي حسم النتيجة لمصلحته بنتيجة 3-2.

وفرّط المنتخب في البرونزية، بعدما كان الطرف الأفضل في مجمل المباراة، وتقدم في الشوط الأول بفارق 5 نقاط، قبل أن يكسبه المنافس بأخطاء ناتجة عن عدم التركيز، لينهي الشوط لمصلحته بفارق نقطتين 25-23.

مي المدني رابعة في رفع الأثقال

أسفرت نتائج منافسات رفع الأثقال عن حصول مي المدني، لاعبة منتخبنا الوطني، على المركز الرابع في منافسات وزن 89 كغم، فيما احتل لاعبنا عيسى رجب المركز السادس في منافسات وزن 71 كغم.

وجوه واعدة بمنتخب كرة الطاولة

اختتم المنتخب الوطني لكرة الطاولة مشاركته، حيث ضم مجموعة من الوجوه الواعدة، بعد خروجه أمام السعودية في منافسات الفردي، ضمن التصفيات المؤهلة لدور الـ16.

وقال إداري منتخب كرة الطاولة، أحمد الحمادي: «إن المنتخب كسب لاعبين ينتظرهم مستقبل كبير في اللعبة، بعد تقديم أداء مميز أمام أقوى المنتخبات تصنيفاً وأبرزها السعودية، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد اللعبة، وإلى رئيس وإدارة الوفد الرياضي، على الدعم والمتابعة».