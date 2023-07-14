أوليه البحريني بطلاً لخليجية كواترو السادسة

توج الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير مكتب شؤون المواطنين في عجمان أكاديمية أوليه البحرينية لفئتي 12 سنة و14 سنة بطلاً للنسخة السادسة من مهرجان كواترو الخليجية للأكاديميات الكروية التي استضافتها عجمان في ملاعب مركز كواترو بمنطقة مشيرف خلال الأسبوع الماضي برعاية سمو الشيخ عبدالعزيز النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وتألقت أكاديمية أوليه في خليجية كواترو السادسة بعدما حلقت باللقب للمرة الثالثة على التوالي إذ فازت الأكاديمية بلقبي تحت 12 سنة و14 سنة بالتغلب في النهائي على الأكاديمية الأرجنتينية 3-0 و2-1.

وفي ختام البطولة تم تكريم الشركات الراعية بدروع تذكارية سلمها الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي الى ممثلي دائرة التنمية السياحية ولافيش للعطور كما تم تكريم المساهمين وهم شركة غلفا للمياه وفريق فرسان زايد كما تم تكريم حكام المباريات علي الشحي رئيس اللجنة وفهد أحمد وعلي أحمد وأيضا تكريم نجوم البطولة الذين يشكلون مستقبل الكرة الخليجية من فئة 12 سنة وهم أحمد عبدالرحمن لاعب أكاديمية سفنتين فور الكويتية الحائز على لقب أفضل لاعب في البطولة ودرفيك اوجيجن لاعب اكاديمية اوليه البحرينية الحائز على لقب افضل حارس والاماراتي راشد سعيد المري مهاجم الاكاديمية الأرجنتينية الحائز على لقب هداف البطولة.

ونال اللاعب الكويتي حمود الشارخ لقب افضل لاعب جماهيري واللاعب العماني عمار الشيزاوي افضل صانع العاب والكويتي عمر مشعل افضل مدافع والاماراتي سعيد جاسم افضل مدرب والبحريني محمود حسن افضل اداري ونال فريق سفنتينن فور الكويتي لقب الفريق المثالي فيما كان المركز المركز الأول والميداليات الذهبية لفئة 12 سنة لفريق اوليه البحريني والوصافة والميداليات الفضية للاكاديمية الأرجنتينية وحلتت سمارت العمانية ثالثا ونالت الميداليات البرونزية.