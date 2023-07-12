المبارزة الإماراتية تضمن فضيتين.. وسيدات الملاكمة يتقلدن برونزيتين

ضمنت مبارزة الإمارات ميداليتين فضيتين بوصول منتخبي الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات إلى نهائي مسابقة الفرق في النسخة 15 من دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر.

وجاء تأهل منتخب الرجال بفوزه على الكويت بنتيجة 45–43 في نصف النهائي، كما عبر منتخب الإيبيه للسيدات بفوزه على نظيره السعودي 45-41، علماً بأنها المرة الأولى في تاريخ الدورات العربية التي تسجل فيها مبارزة الإمارات حضورها في النهائي وينتظر المبارزة ميداليتين ذهبيتين متاحتين في النهائي. وحصد المنتخب الوطني للملاكمة ميداليتين برونزيتين في النسخة 15 لدورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر عن طريق البطلتين جواهر الأميري في منافسات وزن 48 كيلوغراماً، وهيا جاسم في منافسات وزن 52 كيلوغراماً.

وبالميداليتين البرونزيتين لملاكمة الإمارات ومثلهما في المبارزة وفق ما ستسفر عنه المباراتان النهائيتان، ارتفع رصيد الإمارات إلى 13 ميدالية ملونة، لتضاف إلى المحصلة السابقة التي تحققت بواقع ذهبيتين سجلهما منتخب الشطرنج وسبع برونزيات بواقع برونزيتين لألعاب القوى واحدة للرجال والثانية للسيدات، وبرونزية للدراجات الهوائية، وأربع لقوى أصحاب الهمم.

من جهته، أشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة بالإنجاز التاريخي الذي حققته مبارزة الإمارات في الدورة العربية لتؤكد تطورها حصاداً لعمل سنوات بطموح الوصول إلى أعلى المستويات، وقال في تصريحات صحافية إن الجزائر أعادت الروح إلى الألعاب العربية بتنظيمها للنسخة الـ15 للألعاب العربية بعد غياب دام 12 عاماً، مشيداً بأداء مبارزي ومبارزات الإمارات وهنأهم ومدربهم أسامة عادل قنديل وكل أفرد الجهازين الإداري والفني بالإنجاز.

وأضاف: «الدورة منصة لانطلاق اللاعبين واللاعبات نحو العالمية ذلك لأنها تتيح الفرصة للاعبين واللاعبات صقل مستواهم في الألعاب المختلفة من خلال الاحتكاك مع ذويهم وأعتبرها معسكراً مجمعاً لرياضيي الدول العربية علاوة على الهدف السامي الخاص بخلق بيئة لأبنائنا وبناتنا للتلاقي لتطوير مستواهم وتقوية روابط الأخوة بينهم، وهذا هو الهدف الذي تسعى إليه جامعة الدول العربية من تنظيم الدورة».

الدراج آل علي في المركز الـ6

■ حقق دراج المنتخب الوطني عبدالله آل علي المركز السادس في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 29.5 كيلومتراً في مدينة تيبازة، بينما جاءت لاعبتنا مروة سلمان في المركز الثامن في السباق المخصص للسيدات لمسافة 15.5 كيلومتراً.

■ أحرز منتخب كرة الطاولة فوزين متتاليين قبل إسدال الستار على دور المجموعات في منافسات الفرق، حيث فاز في المباراة الأولى عبر الفريق المكون من عبدالله البلوشي ومحمد محمود وعلي الحواي، على نظيره الليبي بنتيجة 3-1، وتخطى السودان بنتيجة 3-0 في المباراة الثانية.

■ يخوض منتخبنا لكرة السلة للسيدات مواجهة قوية مع نظيره التونسي في الدور نصف النهائي على قاعة حرشة حسان المتعددة الأغراض في الأبيار، وأنهى المنتخب تحضيراته بالمران أمس على ملعب المباراة بقيادة المصري عصام عبدالمعطي خورشيد المدير الفني للمنتخب، وسط روح عالية للاعبات الراغبات في بلوغ الدور النهائي في سابقة ستكون الأولى من نوعها.

■ تصل منافسات بطولة الشطرنج السريع إلى الجولات الختامية، حيث يتطلع المنتخب الوطني إلى تعزيز حضوره على منصات التتويج وإضافة إنجازات عربية جديدة بعد إحرازه الميداليتين الذهبيتين في منافسات الفرق للرجال والسيدات.

■ أنهى المنتخب الوطني لرفع الأثقال استعداداته للمشاركة في الألعاب العربية حيث يخوض لاعبنا عيسى رجب منافسات وزن 89 كيلوغراماً بينما تشارك لاعبتنا مي المدني في منافسات وزن 71 كيلوغراماً.

■ وصل إلى الجزائر منتخب الكاراتيه استعداداً لخوض المنافسات التي تستمر على مدى يومي الخميس والجمعة ويضم أحمد سالم أحمد إدريا ووحيد حسيني مديراً فنياً واللاعبات أمينة حاجي وحوراء محمد عباس وسارة حاتم العامري وفاطمة سالم خميس واللاعب سليمان عبدالقادر الملا بعد تعافيه من الإصابة وإعادة تأهيله.

سالم بن سلطان القاسمي:

• «الدورة منصة لانطلاق اللاعبين واللاعبات نحو العالمية».

تصريحات

جواهر الأميري: فخورة ببرونزية الملاكمة

أعربت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة جواهر الأميري عن فخرها وسعادتها بإحراز الميدالية البرونزية في البطولة التي شهدت مشاركة قوية من نخبة المنتخبات العربية، وقالت: «إن الفوز بالميدالية البرونزية في البطولة العربية بمثابة انطلاقة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات لرياضة الإمارات في المستقبل»، مشيرة إلى أنها خرجت بمكاسب عديدة من المشاركة العربية أبرزها كسب مزيد من الخبرة في مشوارها الرياضي في ظل مشاركة العديد من اللاعبات في الحدث من مختلف أنحاء الوطن العربي.

هيا جاسم: سعيدة باعتلاء منصة التتويج

أبدت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة هيا جاسم سعادتها باعتلاء منصة التتويج، وقالت: «إن المشاركة جاءت ناجحة بفضل المجهود الجماعي والتحلي بروح الفريق الواحد بين جميع أعضاء وطاقم بعثة منتخبنا الوطني»، متوجهة بالشكر والتقدير إلى كل من قدم لها الدعم في المهمة العربية وأبرزهم الاتحاد الإماراتي للملاكمة واللجنة الأولمبية الوطنية.

الياسي: طموحنا الذهب في منافسات «سلة الكراسي»

أكد قائد المنتخب الوطني لأصحاب الهمم طارق الياسي أن طموحهم اعتلاء منصة التتويج في مسابقة كرة السلة على الكراسي والعودة إلى الوطن بإنجاز رياضي جديد عبر إحراز الميدالية الذهبية بعد أن حالفهم التوفيق في أكثر من مواجهة أمام المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب العربية، مؤكداً ثقته بجميع زملائه اللاعبين الذين أكدوا بأنهم على قدر التحدي والمسؤولية بعد التسلح بالعزيمة والإصرار في كل مباراة تعامل معها المنتخب وفق خطة مرسومة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.