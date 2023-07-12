«غلوب سوكر» تطلق برنامج الطريق إلى دبي

كشفت «غلوب سوكر»، الجهة المنظمة لجوائز دبي غلوب سوكر التي تستقطب سنوياً أبرز نجوم كرة القدم العالميين، أمس، عن إطلاق برنامج «الطريق إلى دبي»، بهدف توسيع حضورها على المستوى العالمي، من خلال إقامة خمس حفلات جديدة لتوزيع الجوائز في أربع قارات خلال عام 2024.

وتشمل سلسلة غلوب سوكر العالمية الجديدة إقامة خمس حفلات مستقلة في إفريقيا والأمركتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط في العام المقبل، مع الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالمدن المستضيفة لها خلال الأشهر المقبلة. ويدخل الفائزون بالجوائز الرئيسة على مستوى القارة، على سبيل المثال أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل نادٍ، وأفضل وكيل أعمال، تلقائياً قوائم المرشحين النهائيين للحصول على جوائز دبي غلوب سوكر السنوية، التي تُقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وقال المدير التنفيذي لجائزة دبي غلوب سوكر، توماسو بيندوني، في بيان صحافي: «توفر السلسلة العالمية الجديدة المزيد من الفرص لجميع المعنيين في كرة القدم العالمية، وتتيح لنا التفاعل مع المزيد من المشجعين. ويمتد برنامج (الطريق إلى دبي) على مدى عام كامل، ويهدف إلى توجيه التركيز إلى الإمارة، كما يتيح لنا تسليط الضوء على الأندية واللاعبين والمدربين والمديرين والوكلاء والكشافين، وغيرهم من الأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم».

وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «نعتز بشراكتنا مع جوائز دبي غلوب سوكر، وهي الشراكة التي بدأت مع انطلاقة الحدث للمرة الأولى ليكون حدثاً كبيراً ينطلق من دبي نحو العالمية، والذي أصبح اليوم أحد أبرز الأحداث المرموقة في كرة القدم العالمية، وملتقى نجومها وصنّاع القرار فيها».

• إقامة خمس حفلات مستقلة في إفريقيا والأميركتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.