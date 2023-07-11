المبارزة الإماراتية تلعب على الذهب.. وبرونزيتان لسيدات الملاكمة في الجزائر

ضمن منتخب الإمارات للمبارزة ميداليتين فضيتين بوصول منتخبي الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات إلى نهائي مسابقة الفرق في النسخة 15 من دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر حالياً.

وجاء تأهل منتخب الرجال بفوزه على الكويت بنتيجة 45–43 في نصف النهائي، كما عبر منتخب الإيبيه للسيدات بفوزه على نظيره السعودي 45-41، علما بأنها المرة الأولى في تاريخ الدورات العربية التي تسجل فيها مبارزة الإمارات حضورها في النهائي وينتظر المبارزة ميداليتين ذهبيتين متاحتين في النهائي.

وحصد المنتخب الوطني للملاكمة ميداليتين برونزيتين في النسخة 15 لدورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر عن طريق البطلتين جواهر الأميري في منافسات وزن 48 كغم، وهيا جاسم في منافسات وزن 52 كغم.

وبالميداليتين البرونزيتين لملاكمة الإمارات ومثلهما في للمبارزة وفق ما ستسفر عنه المباراتين النهائيتين، ارتفع رصيد الإمارات إلى 13 ميدالية ملونة، لتضاف إلى المحصلة السابقة التي تحققت بواقع ذهبيتين سجلهما منتخب الشطرنج و7 برونزيات بواقع برونزيتين لألعاب القوى واحدة للرجال والثانية للسيدات، وبرونزية للدراجات الهوائية، و4 لقوى أصحاب الهمم.

من جهته، أشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة بالإنجاز التاريخي الذي حققته مبارزة الإمارات في الدورة العربية لتؤكد تطورها كحصاد لعمل سنوات بطموح الوصول إلى أعلى المستويات، وقال في تصريحات صحافية إن الجزائر أعادت الروح إلى الألعاب العربية بنتنظيمها للنسخة الـ 15 للألعاب العربية بعد غياب دام 12 عاما، مشيداً بأداء مبارزي ومبارزات الإمارات وهنأهم ومدربهم أسامة عادل قنديل وكل أفرد الجهازين الإداري والفني بالإنجاز.

وأضاف: «الدورة منصة لانطلاق اللاعبين واللاعبات نحو العالمية ذلك لأنها تتيح الفرصة للاعبين واللاعبات لصقل مستواهم في الألعاب المختلفة من خلال الاحتكاك مع ذويهم وأعتبرها معسكر مجمع لرياضيي الدول العربية علاوة على الهدف السامي الخاص بخلق بيئة لأبنائنا وبناتنا للتلاقي لتطورير مستواهم وتقوية روابط الأخوة بينهم،وهذا هو الهدف الذي تسعى إليه جامعة الدول العربية من تنظيم الدورة».