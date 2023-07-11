«صيف دبي» ينعش رياضة الجري بفعاليات أسبوعية في مراكز التسوق

أنعشت فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، ممارسة رياضة الجري داخل مراكز التسوق، بما يسهم في نشر ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع ويعزز العلاقة بين مراكز التسوق والمستهلكين الذين لم تعد علاقتهم بالمراكز تعتمد على التسوق فقط، بل امتدت لتشمل فعاليات المشي والجري والالتقاء مع الأصدقاء في أجواء ملأى بالصحة والنشاط والسعادة.

وذكر بيان صحافي لمجلس دبي الرياضي: «سيتمتع زوار مراكز ابن بطولة، ومردف سيتي سنتر، ودراجون مول، بفرصة الجري في عطل نهاية كل أسبوع. وتأتي فعاليات الجري داخل مراكز التسوق من بين 140 فعالية تشملها مبادرة (صيفنا رياضي) التي تتضمن 30 لعبة رياضية متنوعة، وتقام على أكثر من 94 موقعاً في مختلف مناطق دبي وتستمر حتى الـ31 من أغسطس المقبل، وتهدف إلى تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف».

وتتضمن الفعاليات أيضاً تنظيم بطولة الأداء المائي للجاليات التي يستضيفها مجمع حمدان الرياضي ويشارك فيها أكثر من 300 سباح من مختلف الجنسيات والأعمار، كما يستضيف مجمع حمدان أيضاً بطولة أكواثون الصيفية. وتقام بطولة كأس الشراع يوم السبت كل أسبوع، كما تقام سبعة معسكرات صيفية ضمن المبادرة تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، وهي معسكر «إن في بي إيه» الصيفي للريشة الطائرة، ومعسكر وستفورد الرياضي الصيفي، ومعسكر كل الرياضات الصيفي، ومعسكر عالم دانوب للرياضة، ومعسكر سوبر سبورتس الصيفي، والمعسكر الصيفي 2023، والمخيم الثلجي للسيدات للتدريب على التزلج على الألواح الثلجية.

وتتضمن الفعاليات تنظيم تحدي سولو الصيفي، وبطولة «البادل سي بلاس» المجتمعية، وبطولة الأربعاء للقوارب الشراعية الحديثة، وبطولة مهرجان المصارعة، وبطولة فئة سي للرجال، وبطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي، وكأس الصيف، وبطولة ديسربت للملاكمة، وبطولة سماشر للريشة الطائرة للسيدات، وكأس آيدا للغوص الحر، والبطولة المفتوحة للجوجيتسو والملاكمة، وبطولة الملاكمة المختلطة للفنون القتالية.

وتتنوع فعاليات المبادرة بين شاطئية وبحرية وثلجية ومائية ورياضات نسائية، ورياضات داخل مراكز التسوق، وتتضمن بطولات كرة السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، وترياثلون، والبادل، والكريكت، والتزلج، والهايك الثلجي، وتحدي اللياقة، والجري، والدراجات الهوائية، والسباحة، وكرة القدم داخل الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، واليوغا، والرياضات الإلكترونية، والأكواثلون، والكارترينج، ورفعات القوة، والملاكمة، والمصارعة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، والمواي تاي، إضافة إلى الرياضات الثلجية ورياضات الغوص في «ديب دايف دبي».