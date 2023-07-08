منتخب شابات السلة يعسكر في أمريكا كأول تجربة في تاريخه

يخوض منتخب شابات كرة السلة، تجربة أولى بتاريخ السلة النسائية بالدولة، بالتوجه منتصف الشهر الجاري لإقامة معسكرٍ خارجي في أمريكا، يمتد قرابة الأسبوعين.

وقال مدرب منتخب شابات السلة، جاسم عبدالرضا: «يأتي المعسكر بدعوة من وزارة الخارجية، وضمن الخطط الاستراتيجية لاتحاد كرة السلة لبناء منتخب نسائي متجدد، قادر على التمثيل المشرف لسلة الإمارات في الاستحقاقات الخارجية المقبلة».

وأوضح: «وضع اتحاد اللعبة منذ تتويج المنتخب النسائي الأول بذهبية دورة الألعاب الخليجية العام الماضي، استراتيجية واضحة نحو بناء منتخب للشابات، ليأتي المعسكر الأميركي وبدعم من الهيئة العامة للرياضة ضمن هذه الاستراتيجية».

وأضاف: «يضم المعسكر مواهب واعدة من لاعبات أندية السيدات بالدولة، اللواتي استهللن الأربعاء الماضي مراحل التجمع الداخلي في نادي الشارقة لرياضة المرأة، عبر حصصٍ تدريبية تركز على الجانبين البدني والمهاري، حتى 16 يوليو الجاري موعد التوجه إلى المعسكر الأميركي المقام في واشنطن حتى 30 من الشهر الجاري، تواصل خلاله اللاعبات الخضوع لجرعات تدريبية مكثفة».

واختتم: «ترأس عضو مجلس اتحاد كرة السلة ورئيس لجنة النشاط النسائي بالاتحاد ميثاء بن ضاوي بعثة معسكر المنتخب، كما تضم البعثة الإدارية زهرة البلوشي».