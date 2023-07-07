فاطمة الحوسني تتقلد «البرونز العربي» في الجزائر

رفعت لاعبة منتخب ألعاب القوى للسيدات فاطمة الحوسني رصيد الإمارات في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ15 «الجزائر2023»، إلى خمس ميداليات بإحرازها الميدالية البرونزية لمسابقة رمي القرص للسيدات بعدما حلت ثالثة بتسجيلها مسافة قدرها 43:53 متراً كفلت لها التتويج بالبرونزية، لتضاف إلى برونزية الشعالي حسن النعيمي التي حققها في مسابقة المشي لمسافة 20 كيلومتراً بزمن قدره 1:43 ساعة، إضافة إلى ثلاثية منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم لكل من: سلطان الشامسي برونزية دفع الجلة «بمسافة 8.08 أمتار ومجموع 485 نقطة، ومحمد خليفة المزروعي، برونزية مسابقة 100 م كراسي متحركة بـ729 نقطة، وراشد الزيودي برونزية رمي الرمح بـ507 نقاط، فيما تواصل منتخباتنا المنافسات اليوم بطموح تحقيق المزيد من الإنجازات ومعانقة الذهب لتحسين الترتيب.

وأعربت لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى للسيدات فاطمة الحوسني عن سعادتها بتتويجها بالميدالية البرونزية التي حققتها في مسابقة رمي القرص ضمن دورة الألعاب العربية الـ15 «الجزائر 2023»، مشيرة إلى أن إنجازها تحقق وسط تنافس قوي مع نظيراتها وأضافت البطلة الواعدة التي تمتاز بتصاعد مستواها الفني على تواتر مشاركاتها: «سعيدة جداً بهذه الميدالية رغم أنني سبق أن توجت في بطولات عربية إلا أن هذه الميدالية لها اعتبارها الخاص لكونها تحققت في أكبر تجمع رياضي عربي، مع التأكيد على أن قدراتي تؤهلني لتحقيق الأفضل لكنها ظروف يوم المنافسة أحياناً تصنع الفارق في ترتيب مراكز المقدمة، وعلى أي حال فخورة بأنني بلغت منصة التتويج ورفعت علم بلادي في أول مشاركة لي بالدورة العربية التي عادت عبر الجزائر بعد توقف من عام 2011».

حضور جماهيري غفير في حفل الافتتاح

افتتحت النسخة الـ15 من دورة الألعاب العربية بحفل مميز على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، وتضمن الحفل العديد من الفقرات المنوعة والرائعة والتي تعكس حجم التظاهرة الرياضية العربية التي تزامنت مع عيد الاستقلال للجزائر.

وشارك وفد الإمارات في طابور حفل الافتتاح على ملعب 5 يوليو بحضور جماهيري كبير للملعب الذي يتسع لنحو 80 ألف شخص، ورفع علم الإمارات في طابور الحفل لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج سالم عبدالرحمن.

وشهد حفل الافتتاح عزف أول نشيد رسمي خاص بدورة الألعاب العربية خلال حفل الافتتاح، كما تم رفع علم جامعة الدول العربية وعلم اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية وعلم دورة الألعاب العربية للنسخة 15.

الحمادي إلى نهائي سباحة 200 متر متنوع.. والشطرنج والملاكمة اليوم

■ ■ السباح الإماراتي عمر الحمادي ينجح في التأهل لنهائي مسابقة 200 متنوع بزمن قدره 2.21 دقيقة.

■ ■ منتخب الشطرنج يستهل مشواره في قاعة المركب العسكري بمدينة قسنطينة عبر منافسات الفرق، ويضم: سالم عبدالرحمن، عمر نعمان، عبدالرحمن الطاهر، عثمان موسى وعمار السدراني، بينما يضم منتخب السيدات: خلود عيسى الزرعوني، روضة عيسى السركال، وافية درويش المعمري، أحلام راشد، عنود عيسى.

■ ■ منتخب الملاكمة يبدأ مشواره في قاعة المركز العسكري بن عكنون والذي يضم: نواف مبارك في منافسات وزن 57 كيلوغراماً وحسين الشمار وزن 70 كيلوغراماً وفي منافسات السيدات تشارك هيا جاسم وزن 52 كيلوغراماً وجواهر الأميري وزن 48 كيلوغراماً.

■ ■ منافسات الريشة الطائرة تتواصل في قاعة ايشرا عين البنيان بالعاصمة الجزائرية حيث تأهل إلى دور الـ16 كل من مريم البلوشي وفرح الحجي وناصر الصايغ بعد تجاوز دور الـ32 إلى جانب لاعبتنا غدير الطاهري التي تأهلت مسبقاً بموجب نتائج القرعة، وسيخوض منتخبنا الوطني إلى جانب الفردي منافسات فئتي الزوجي والزوجي المختلط.

■ ■ المنتخب الوطني لكرة الطائرة للسيدات يخسر في مستهل مشواره أمام نظيره الجزائري صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 0-3، ويلتقي المنتخب في ثاني مواجهاته منتخب قطر في القاعة المتعددة الرياضات الأيبار.

■ ■ المنتخب الوطني لأصحاب الهمم يواجه نظيره الليبي في منافسات كرة السلة على الكراسي في المواجهة الثانية للمنتخب في البطولة.

جدول الميداليات بعد اليوم الثالث

1- الجزائر 31 ميدالية: 14 ذهبية و8 فضيات و9 برونزيات

2- البحرين 15 ميدالية: 7 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات

3- قطر 5 ميداليات: 3 ذهبيات علاوة على فضية وبرونزية

4- فلسطين: 3 ميداليات ذهبية

5- المغرب 16 ميدالية: ذهبيتين اثنتان و10 فضيات و4 برونزيات

6- تونس 18 ميدالية: 2 ذهبية و7 فضية و9 برونزيات

7- مصر ميداليتان: ذهبيتان

8- الأردن 6 ميداليات: ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين

9- سوريا 5 ميداليات: ذهبية وفضية و3 برونزيات

10- عمان ميداليتان: ذهبية وبرونزية

11- الكويت 3 ميداليات: فضيتين وبرونزية

12- ليبيا ميدالية: فضية

13- الإمارات ميداليتان: برونزيتان

14- العراق ميداليتان: برونزيتان

15: اليمن ميدالية: برونزية

ملاحظة: الإمارات حققت 3 ميداليات برونزية أخرى في منافسات أصحاب الهمم غير المضافة إلى جدول الترتيب.