بطولة المواي تاي المفتوحة تسمح بالمشاركة من داخل الإمارات وخارجها

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن تنظيم منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، خلال الفترة 14-16 يوليو الجاري في فيستفال دبي أرينا «ضمن أجندة فعالياته وأنشطته المتنوّعة الرامية لدعم وتطوير قاعدة اللعبة، وتسخير جميع الإمكانات لتعزيز حضورها في المحافل القارية والدولية كافة».

وتشهد البطولة إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين الراغبين في المشاركة من داخل الدولة وخارجها من عمر 17 وحتى 40 عاماً، كما تتضمن البطولة 24 وزناً: (تحت 45 كغم سيدات)، (تحت 48 كغم رجال وسيدات)، ( تحت 51 كغم رجال وسيدات)، (تحت 57 كغم رجال وسيدات)، (تحت 60 كغم رجال وسيدات)، (تحت 63.5 كغم رجال وسيدات)، (تحت 67 كغم رجال وسيدات)، (تحت 71 كغم رجال وسيدات)، (تحت 75 كغم رجال وسيدات) (فوق 75 كغم سيدات)، (تحت 81 كغم رجال وسيدات)، (تحت 86 كغم رجال وسيدات)، (تحت 91 كغم رجال)، (فوق 91 كغم رجال).

ويتضمن برنامج البطولة عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين وذلك يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري في فيستفال دبي أرينا من الساعة 4 عصراً وحتى التاسعة مساءً، ومن ثم انطلاقة منافسات البطولة بالأدوار التأهيلية بتاريخ 14 يوليو الجاري عند الساعة 3 ظهراً وحتى 9 مساء، وفي اليوم الذي يليه تنطلق منافسات الأدوار التأهيلية عند الساعة 2 ظهراً وحتى 9 مساءً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي بتاريخ 16 يوليو الجاري بأدوار نصف النهائي والنهائيات بتمام الساعة 2 ظهراً، وتختتم المنافسات عند الساعة 9 مساءً.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة علي خوري: «يسعدنا الإعلان عن تنظيم البطولة التي تؤكد حرص اتحاد اللعبة على مواصلة خططه الطامحة لتطوير مسيرة اللعبة ورفد مسيرتها بالكثير من التجارب والفرص المهمة التي تمهد لتحقيق نجاحات جديدة، كما تمثل البطولة محطة واعدة للاعبين من داخل الدولة وخارجها للمشاركة والتواجد في منافسات الأوزان والفئات المعتمدة والعمل على دعم الأندية والهواة والمحترفين من الرجال والسيدات، بما ينعكس إيجاباً على برامج ومسابقات الاتحاد ومشاريعه التطويرية وأجندة فعالياته للموسم الحالي».

وأضاف: «يولي اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ أهمية كبيرة لتقديم البرامج والمسابقات التي تسهم في تحقيق طموحات اللاعبين والأندية والارتقاء بالمستوى الفني لمراتب متقدمة»، مبيناً أن اتحاد اللعبة حريص على تجسيد المشاركة الواسعة في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي، بما يدعم المشاركين ويسهم في رفع مستوى خبراتهم من خلال فرص التطوير وصقل المهارات وتجارب الاحتكاك التي توفرها البطولة، الأمر الذي يقود مساعينا لترجمة المزيد من الإنجازات الهادفة لتوسيع قاعدة اللعبة وتعزيز عمليات رفد المنتخبات بالمواهب الواعدة وصناعة المزيد من اللاعبين الأبطال، داعياً الجماهير ومحبي اللعبة إلى حضور منافسات البطولة والاستمتاع بأجوائها ومنافساتها.