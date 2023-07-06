تعيين مدرب سويسري لقيادة منتخب الإمارات للكرة المصغرة

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم المصغرة، التعاقد مع المدرب السويسري بلاريم أحمدي، لقيادة المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في رأس الخيمة في 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة 32 منتخباً، وتستمر لثمانية أيام، كما تم اعتماد أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وكشف رئيس الاتحاد ناصر سليمان لـ«الإمارات اليوم» أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعاً موسعاً في مقره الحالي في مركز وافي في دبي، بحضور جميع أعضائه، وشهد توقيع اتفاقية التعاقد مع المدرب، واستمع إلى خطته الفنية في إعداد المنتخب الوطني، مضيفاً: نتطلع لمشاركة مميزة ومشرفة في بطولة العالم المقبلة تعكس أهمية الرياضة وجماهيريتها خصوصاً أنها تقام في ملاعب الإمارات وانطلاقاً من ذلك سيتم توفير جميع عناصر الإعداد الأولي استعداداً للمونديال، وتوفير معدات وعناصر النجاح، كما سيتم بحث مكافآت المدربين واللاعبين والطاقم الفني وفقاً للآليات المعتمدة، وتابع: سيكون هنالك معسكران تدريبيان في كل من دبي ورأس الخيمة، لتدريبات المنتخب ليكون جاهزاً للمشاركة في المونديال، وسيتم خلالهما توفير مباريات ودية وتدريبات فنية وبدنية، حسب خارطة الطريق التي سيتم اعتمادها من قبل الإدارة والجهاز الفني.

وبخصوص اختيار اللاعبين الذين سيتم ضمهم للمنتخب الوطني أوضح: هنالك تواصل مع أصحاب الأكاديميات المختصة بكرة القدم المصغرة لاختيار الأفضل لتمثيل المنتخب الوطني، ولدينا نخبة من اللاعبين المتمرسين ممن هم ممارسون لهذه الرياضة منذ 15 عاماً، ولديهم خبرة كبيرة في هذا المجال، ومعمول عليهم وعلى أقرانهم الكثير.

في جانب متصل، كشف رئيس الاتحاد عن انضمام ناصر لوتاه إلى عضوية مجلس الإدارة، وتكليف محمد غانم مصطفى رئاسة اللجنة الإعلامية، وتعيين محمد عبيد محاسباً ومسؤولاً مالياً للاتحاد، واعتماد مقر الاتحاد بمدينة وافي مؤقتاً لحين إيجاد مقر آخر، وتكلف اللجنة المالية تقديم موازنة وخطة أعمال اللجان.

كما تمت الموافقة على التفاوض مع إحدى الشركات لرعاية ملابس المنتخب، وتكليف عضو مجلس الإدارة أحمد النجار إعداد استراتيجية المتطلبات الفنية، وتعيين خليل الحساوي رئيساً للجنة الفعاليات والأنشطة.