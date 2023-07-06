الشعفار ينافس على منصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

ترأس نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، أسامة الشعفار، وفد الإمارات المشارك في اجتماع الجمعية العمومية الـ42 للمجلس الأولمبي الآسيوي المقرر عقده في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم السبت المقبل.

وضم الوفد الذي غادر مساء أمس، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد سعيد بن درويش، ورئيس شؤون الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية بطي العبدولي.

وسيتم خلال اجتماع كونغرس المجلس الأولمبي الآسيوي انتخاب مجلس جديد للفترة من 2023 إلى 2027 بعد نهاية الفترة التي قضاها الشيخ أحمد الفهد الصباح، على رأس المجلس لأكثر من ثلاثة عقود، حيث تولى المنصب منذ يوليو 1991.

وكان الشعفار تقدم بملف ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن منطقة غرب آسيا، بعدما حظي بدعم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ويراهن الشعفار على الفوز بهذا المنصب، لما يتمتع به من مكانة مرموقة على صعيد الحركة الأولمبية، وعلاقاته الواسعة وخبرته الرياضية الطويلة محلياً ودولياً، حيث شغل العديد من المناصب خلال مسيرته الرياضية الممتدة لأكثر من ربع قرن، منها رئاسة الاتحادين الإماراتي والآسيوي لبناء الأجسام، والاتحاد الإماراتي للدراجات الهوائية، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الأولمبي الآسيوي منذ 18 عاماً، وهو عضو في لجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية التي تم تشكيلها العام الماضي، برئاسة الكوري الجنوبي شيت اي وون.

ويتنافس الشعفار مع الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري، النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، على منصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.