مصفوت يتعاقد مع المدرب عبد الغني نوح

كشف نائب رئيس مجلس ادارة نادي مصفوت حمد خادم الكعبي عن التعاقد مع المدرب المواطن عبد الغني نوح المهري لتدريب الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى خلفا للمدرب الجزائري فؤاد بومضيل والذي بدوره انتقل لتدريب النادي العربي.

ويعد الاستعانة بالمدرب المهري صفقة فنية مميزة لما يتمتع به من خبرة تدريبية مميزة وقال الكعبي للامارات اليوم: اكملنا مفاوضاتنا بشكل كامل مع المدرب المهري بإستثناء اشياء بسيطة تتعلق بالعمل في الموسم المقبل وسنقوم على حلها بشكل كامل ونثني على الروح الرياضية العالية للمدرب خصوصا وإنه من ابناء النادي وله بصمة تدريبية مميزة سابقا