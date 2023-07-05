مريم الظنحاني.. مواطنة كفيفة تتزين بالفضة في «دولية الباراجودو»

فازت لاعبة المنتخب الوطني ونادي خورفكان للمعاقين مريم الظنحاني بالميدالية الفضية في بطولة فنلندا الدولية للباراجودو للمكفوفين، المقامة في المركز الأولمبي الفلندي في مدينة لاهتي بمشاركة 19 دولة.

وجاء تتويج البطلة الظنحاني في وزن 70 كيلوغراماً بعد منافسات شديدة تفوقت بها على عدد من منافساتها، وذلك في أول إنجاز إماراتي وخليجي في هذه الفئة.

وقالت البطلة الإماراتية لـ«الإمارات اليوم»، إنها تهدي الفوز بالميدالية الفضية إلى القيادة الرشيدة والأسرة الرياضية، والمدرب الدكتور موح الموح، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين لؤي علاي، وعائلتها التي رعتها وشجعتها على مواصلة الرياضة.

بدوره قال الموح: «من خلال متابعتنا لكثير من اللاعبات وجميعهن مميزات تم اختيار البطلة مريم لممارسة رياضة الجودو بعد أن وجدنا فيها مواصفات لاعبة بطلة يمكنها تحقيق الإنجاز، وبعد عرض فكرة تجهيزها للمشاركة في بطولة فنلندا الدولية في الجودو للمكفوفين (الباراجودو) على مجلس الإدارة، لقيت موافقة ودعم ورعاية أسرة النادي بشكل كامل، وبدافع أقوى من نائب الرئيس لؤي علاي، وتم إعدادها بقوة وصولاً إلى الإنجاز المميز».

وأضاف الموح: «تتمتع بطلتنا مريم بمواصفات رياضية ومعنوية وروح رياضية عالية جداً مقارنة بسواها من البطلات، ما يجعلها مشروعاً لبطلة بارالمبية مميزة مستقبلاً، خصوصاً أنها لا تزال في عمر مبكر».

أما إدارية الفريق وشقيقتها شيخة الظنحاني، فقالت: «توقعنا الفوز بالميدالية لما تتمتع به مريم من إمكانيات فنية عالية وتزامناً مع دعم إدارة النادي والجهود التي بذلها المدرب الموح، وقد كانت البطولة قوية إلا أن مريم تمكنت من التغلب على كامل التحديات والفوز بالميدالية».

وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين لؤي علاي: «هذا الإنجاز ترجمة حقيقية لجهود كبيرة بذلتها إدارة النادي برئاسة الدكتور عبدالرزاق آل رشيد، والجهاز الفني بإشراف الدكتور موح صالح الموح واللاعبة مريم وعائلتها، لمواصلة الإنجازات التي يتميز بها نادي خورفكان للمعاقين».

وأضاف: «ما تحقق هدف مرسوم سابقاً يعكس نجاحاً مبكراً للخطة التي تم اعتمادها بدعم رياضة المرأة في النادي، وخصوصاً في الألعاب الفردية، ومنها على وجه الخصوص الجودو».

وتابع: «يسعدنا أن تكون البطلة الإماراتية مريم هي أول لاعبة مواطنة كفيفة تحرز هذه الميدالية على المستوى الإماراتي والخليجي، ولدينا رؤية مستقبلية نعمل عليها لمزيد من الإنجازات مستقبلاً، وشكراً للمدرب الموح وللاعبة مريم وشقيقها أحمد وشقيقتها إدارية الفريق شيخة الظنحاني لإسهاماتهم الكبيرة بالإنجاز الدولي».

• 19 دولة شاركت في بطولة فنلندا الدولية للباراجودو للمكفوفين.

مريم الظنحاني: «أشكر إدارة النادي ومدربي وعائلتي التي رعتني وشجعتني على مواصلة الرياضة».

لؤي علاي: «فوز الظنحاني بالفضية يعكس نجاح خطة معتمدة لدعم رياضة المرأة».

موح الموح: «وجدنا في مريم الظنحاني مواصفات لاعبة بطلة يمكنها تحقيق الإنجاز».

شيخة الظنحاني: «كانت البطولة قوية إلا أن مريم تمكنت من التغلب على كامل التحديات والفوز بالميدالية».