القاسمي: استضافة مونديال «هواة الغولف» خطوة نحو تطويراللعبة محلياً وإقليمياً

أكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الغولف، أن فوز الإمارات باستضافة بطولة «العالم لهواة الغولف للرجال والسيدات» في نسختها الـ33 البطولة الكبرى حول العالم لعام 2023، خطوة نحو تطوير اللعبة محلياً، وتحقيق مجموعة من المكاسب.

وتستضيف الإمارات بطولة العالم لهواة الغولف للرجال والسيدات من الـ18 إلى الـ28 من أكتوبر المقبل، على ملاعب نادي أبوظبي للغولف.

ونجح ملف الإمارات لاستضافة بطولة العالم في نيل ثقة الاتحاد الدولي للغولف بالإجماع، على هامش الاجتماع نصف السنوي الذي عقد في فرنسا الصيف الماضي.

وقال القاسمي: «خبرات الاتحاد المحلي والدعم الكبير الذي يحظى به من قبل القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ، وضعا الأسس الصحيحة لحقبة ذهبية للعبة في الدولة وقاداها إلى تحقيق العديد من الإنجازات».

وأكد الشيخ فاهم القاسمي أهمية ومكانة هذه البطولة على اعتبار أن هذه الاستضافة تعد أهم المكاسب في تاريخ رياضة الغولف الإماراتية، بعد أن استضافت الإمارات بطولة «كأس نيمورا» عام 2015 ثانية أكبر البطولات حول العالم.

ومن المنتظر أن يشارك في البطولة 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 37 دولة، في منافسات تجرى أولاً للسيدات على «كأس إسبيريتو سانتو»، وتليها «كأس إيزنهاور» للرجال، البطولة الأعرق والأضخم عالمياً للهواة.

وأكد أن التحضيرات جارية بصورة جدية ومتواصلة من خلال اللجان التي تم تشكيلها بقيادة اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الغولف، تزامناً مع توقيع اتحاد الغولف ومجلس أبوظبي الرياضي، عقد شراكة لإنجاح الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

من جهته، قال اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي: «تحرص الإمارات دائماً على استضافة كبريات الأحداث العالمية استناداً إلى ما تملكه من بنية تحتية عملاقة وخبرات متراكمة، ونتطلع في اتحاد الإمارات للغولف، إلى السير قدماً على النهج ذاته في 2023 لتقديم نسخة استثنائية من البطولة».