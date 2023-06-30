النصر يُشعل سوق الانتقالات في العيد.. وصفقة «عيناوية» نوعية

شهد عيد الأضحى ثلاث صفقات نوعية، أشعل النصر خلالها سوق الانتقالات بالإعلان عن صفقتين من العيار الثقيل، أغلق بهما ملف اللاعبين الأجانب، كما أعلن العين صفقة نوعية مميزة من اللاعبين الأجانب، بصفقة الباراغواياني كاكو التي وصلت إلى خمسة ملايين يورو، بينما أنهى شباب الأهلي (حامل اللقب) أهم الملفات بالتعاقد مع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، الذي سيقود الفريق الموسم المقبل.

البداية عند النصر الذي حرص على تقديم لاعبَيه بطريقة جديدة، رغم التوقيع معهما منذ فترة بسيطة إلا أنه فضل تقديم ثاني صفقاته الأجنبية في أول يوم من العيد، بالإعلان عن التعاقد مع اللاعب الكولومبي كيفن أغوديلو (24 عاماً) قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي مدة موسمين، ثم أعلن في صباح ثاني أيام العيد التعاقد مع اللاعب الدولي الكونغولي سيدريك باكامبو (32 عاماً) مهاجم أولمبياكوس اليوناني، وهداف الدوري اليوناني في موسم 2022-2023، ليغلق بذلك كلف اللاعبين الأجانب والتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب، إضافة إلى الإبقاء على لاعبين من الموسم الماضي وهما لمغربي عادل تاعرابت، والصربي سمير ميميفيتش.

وبالطريقة نفسها، اعتمد فريق العين تقديم العيدية للجمهور، في أول أيام العيد، عقب الإعلان عن التعاقد مع الدولي الباراغواياني كاكو (28 عاماً) لاعب وسط التعاون السعودي، بعقد يمتد حتى 2026، وجاءت صفقات العين والنصر بعنوان «عيدية الجماهير» وهو ما زاد من إثارة الصفقات الثلاث النوعية في بطولة الدوري.

أما بطل الدوري فريق شباب الأهلي، فكان أكثر نشاطاً في الأسبوع الأخير، حيث قام بإعلان التعاقد المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، مديراً فنياً لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، كما جددت إدارته تعاقدها مع عدد من اللاعبين في مقدمهم الأرجنتيني كارتابيا، والمدافع وليد عباس، والمخضرم ماجد ناصر، وأحمد جميل والمحترف الدولي الأوزبكي عزيز جانييف، بينما وجهت الشكر للمدرب جارديم والمحترف الإيراني أحمد نور. وأنهى الشارقة الصفقة النوعية المنتظرة منذ فترة والخاصة بالإعلان عن التعاقد مع اللاعب الأجنبي فراس بالعربي، لاعب عجمان في صفقة قوية للملك الشرقاوي، واستفاد منها عجمان عقب دفع الشرط الجزائي للاعب الذي كان مرتبطاً مع «البرتقالي» لموسم آخر، وأعلن الشارقة أيضاً انتهاء تعاقده مع اللاعب ريان يسلم، واللاعب المقيم غوستافو.

بدوره، أعلن عجمان تعاقده أمس مع التونسي هيكل الشيخاوي، لتعويض رحيل مواطنه بالعربي، فيما جدد النادي للاعب البحريني علي مدن، الذي ظهر بشكل متميز الموسم الماضي، ولم يعلن أي صفقات جديدة، كما أعلن نادي اتحاد كلباء التعاقد مع الأرجنتيني الذي يحمل أيضاً الجنسية السلوفينية ومهاجم منتخب سلوفينيا أندريس فومبيرغر. وأنهى فريق الإمارات ملف الجهاز الفني للفريق بتجديد التعاقد مع المدرب المواطن محمد الجالبوت، كما تعاقدت إدارة شركة النادي مع المدرب الإيطالي بون ميشيل مساعداً للجالبوت، بجانب المواطن نايف سلطان، كما تم التعاقد مع مدرب اللياقة الفرنسي ديفيد جاكس، واستمرار مدرب الحراس البرازيلي أنجلو، كما أعلن نادي الإمارات التعاقد مع النجم الكاميروني فرانك كوم، لاعب وسط الأهلي السعودي والريان القطري والنجم الساحلي والترجي التونسي السابق. واكتفى الوحدة هذا الأسبوع باستقبال المدرب الجنوب إفريقي موسيماني، الذي سيقود الفريق الموسم المقبل، كما أعلن تجديد تعاقده مع اللاعب سهيل المنصوري (30 عاماً)، ليبقى مع أصحاب السعادة الموسم المقبل، كما أعلن الوصل توقيع أول عقد احترافي مع اللاعب الصاعد محمد عبدالسلام بوزيري، إحدى مواهب فرق المراحل السنية بعقد يمتد حتى 2028. من جهتها، أعلنت شركة البطائح لكرة القدم التعاقد مع المحترف الكاميروني بيتروس بومال.

• عجمان يعلن التعاقد مع الشيخاوي لتعويض بالعربي.

• البطائح يضم المحترف الكاميروني بيتروس بومال.