المحطة الرابعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في إيطاليا اليوم

تستأنف سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة سباقاتها وجولاتها في المضامير الأوروبية من جديد، عندما تحتضن إيطاليا اليوم قمة مواجهات المحطة الرابعة للكأس الغالية التي انطلق موسمها من البوابة الفرنسية ومن ثم الولايات المتحدة الأميركية، وبعدها انتقلت للمحطة العربية في تونس ضمن ثالثة جولاتها.

ويحتضن مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية منافسات رابعة الجولات لسلسلة سباقات الكأس الغالية في نسختها الـ30، والتي تُقام في ظل اهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات وإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم، باعتبارها إرثاً أصيلاً من مسيرة التراث الوطني.

وتشهد المحطة الإيطالية، مشاركة مجموعة مميزة من نخبة مرابط الخيل العربية في إيطاليا وأوروبا، في السباق الذي يُقام لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تضم قائمة الخيول المشاركة بطل النسخة السابقة في سان سيرو وصاحب ثلاثية 2022 الجواد «جارف» البالغ من العمر سبع سنوات والمنحدر من نسل ( داحسx كيس دي غزال بنت دورمان) الذي نجح في حصد لقب إيطاليا وهولندا وبلجيكا في العام الماضي، ويطمح لمواصلة عروضه القوية في سلسلة سباقات الكأس الغالية في نسختها الـ30، ويعود جارف للمالك هايف بن محمد القحطاني، ويشرف على تدريبه المدربة برنارد جان فرانسوا التي تسعى لتحقيقها فوزاً ثالثاً بعد أن حصدت مع جازمة عذبة سباق المحطة الإيطالية في عام 2020، وذلك بآمال وطموحات كبيرة معقودة على الفارس ماركو مونتريسو في سباق يوم غد.

كما تضم القائمة الجواد «غازي الزمان» البالغ من العمر خمس سنوات والمنحدر من نسل (هلال الزمان x غزوة) للمالك النجيفي ريسنغ وتحت إشراف المدرب دايمين فاتريجانت وقيادة الفارس أوليفر بيسلير، حيث سبق لغازي مواجهة جارف مرة واحدة في كأس برج بيزا في إيطاليا ديسمبر 2022، ووقفا بالمركزين الثاني والرابع، كما يطمحان بقوة لصدارة المشهد في سباق الكأس الغالية.

وتشمل القائمة أيضاً كلاً من: «أونار دي بيني» (مستر جينوكس× رزا دي جالو) للمالك عبدالرحمن سعيد وتحت إشراف المدرب بوتي إي وقيادة الفارس ساندرو جيسا، و«ديفيانو» ( ديفامير× سوراسي) للمالك سان جيلانو وإشراف المدرب شيزا ليوناردو وقيادة الفارس مايكل اراس، و«دوماس» (راحي× زيبولا) للمالك كريستيان ميتيني وإشراف المدرب كريستيان ميتيني وقيادة الفارس جوزيف إرسيغوفيتش، إلى جانب «ماكاميرا» (أماريتو× ماكليوباترا) للمالك ديفيريو مانويلا وتحت إشراف المدرب بوتي إي وقيادة الفارس غابرييل مالون.

وتضم قائمة أبطال سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا منذ انطلاقة مشوارها كلاً من «فزاع الخالدية» 2018 لإسطبلات الخالدية، و«أكويا» 2019 للمالك لاندجود واتر لاند، و«جازمة عذبه» 2020 لمربط عذبه للسباقات، و«حيان» 2021 لياس لإدارة سباقات الخيل، و«جارف» 2022 لهايف بن محمد القحطاني.

الرحماني: المحطة الإيطالية ارتقت للمصاف المتقدم في سباقات الخيل

قال مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة فيصل الرحماني، إن المحطة الإيطالية غدت من المحطات المهمة والمميزة في أجندة سباقات الكأس الغالية، بعد أن ارتقت للمصاف المتقدمة في السباقات العالمية واستطاعت من تأكيد جدارتها في كل عام من حيث المشاركة الكبيرة وترحيب الملاك والمربين إلى جانب الأصداء الإعلامية الواسعة.

وأضاف في تصريحات صحافية: «سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة من قبل نخبة مرابط الخيل الإيطالية والأوروبية في سباق المحطة الرابعة للكأس الغالية، التي انتقلت من جديد إلى القارة الأوروبية بعد فرنسا وأميركا وتونس، كما نفخر ونعتز باستمرارية رسالة وأهداف جولات الكأس الغالية وفق الخطط المعتمدة والطموحة لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه بين الأمم».