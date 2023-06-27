إطلاق لجنة رياضة النخبة واختيار 22 رياضياً موهوباً

أعلن خلال المؤتمر عن إطلاق لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي التي تعد واحدة من أهم المبادرات الجديدة المنبثقة من الاستراتيجية، وتتولى اللجنة مسؤولية تنفيذ ودعم عدد من مبادرات الاستراتيجية، ومن أهم محاور عملها الإشراف على المواهب وتطوير الرياضيين من خلال برامج متخصصة ومدروسة، وتقديم الدعم اللازم لرياضيي النخبة واتحادات الرياضات ذات الأولوية، سواء في جوانب التمويل أو التدريب وغيرها، وتكتسب جهود اللجنة أهمية خاصة خلال المرحلة المقبلة في ضوء اقتراب أولمبياد باريس 2024، حيث قامت اللجنة باختيار 22 رياضياً إماراتياً موهوباً ليكونوا ضمن برنامج النخبة الاحترافية في ثماني رياضات متنوعة، بما يعزز فرص تمثيل دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بنجاح وتميز. وكشفت المدير التنفيذي للجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي صفا تريم، عن خطة مشاركة دولة الإمارات في أولمبياد والألعاب البارالمبية باريس 2024، حيث تأهل ستة لاعبين بالفعل ثلاثة في رياضة الفروسية وثلاثة في الرماية البارالمبية، وتقام حالياً المنافسات التأهيلية لمعظم الرياضات حيث استعرضت تريم جانباً من الجهود والتدريبات الجاري تنفيذها لتمكين الرياضيين الـ22 في الرياضات الثماني التي تم اختيارها، وتهدف اللجنة إلى زيادة عدد المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وتعزيز فرص الرياضيين الإماراتيين في تحقيق المزيد من الإنجازات، بما يسهم في ترسيخ حضور دولة الإمارات على الخارطة الرياضية العالمية.

والجدير بالذكر أن اللجنة قد تم تأسيسها لتحقيق تكامل المنظومة الرياضية بكونها حلقة وصل ما بين كل عناصر القطاع الرياضي، حيث تقوم اللجنة بدعم اتحادات الرياضات ذات الأولوية ورياضيي النخبة وتعزيز فرص نجاح الرياضيين الذين لديهم فرص للتأهل للأولمبياد، وذلك عن طريق تقديم الدعم الشامل لهم مالياً وإدارياً وتوفير كل سبل النجاح لهؤلاء اللاعبين من معسكرات خارجية وبرامج تدريبية مكثفة، سعياً لأن تسهم تلك الجهود في تحقيق الطموحات الرياضية الوطنية، وإلهام الجيل القادم من الرياضيين الإماراتيين.