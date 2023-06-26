عبدالحميد إبراهيم يقود سلة الشارقة في الموسم الجديد

أعلن نادي الشارقة الرياضي عن التعاقد مع عميد مدربي كرة السلة الوطني عبدالحميد إبراهيم، لقيادة فريق رجال سلة الملك بعقد يمتد لموسمين، بداية من 2023-2024.



ويمتلك الكابتن عبد الحميد إبراهيم، الذي يُلقب بأسطورة المدربين، مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عاماً، حقق خلالها 59 لقب محلي وخليجي وعربي وقاري، مع أندية إماراتية وسعودية وبحرينية وسورية.

وسبق لعبد الحميد تدريب فريق الشارقة ثلاث مرات في حقب زمنية مختلفة، حيث انطلقت مسيرته مع كرة السلة الشرقاوية عام 2002، وحصد خلالها 10 ألقاب متنوعة محلية وخارجية، أبرزها كأس البطولة العربية للأندية الأبطال بأبوظبي 2011، ويُعد الشارقة الفريق الإماراتي الوحيد الحاصل على البطولة العربية.

كما أحرز عبد الحميد مع الشارقة كأس الخليج لمرتين متتاليتين 2018 و 2019، كما حصل مع الفريق على جميع الألقاب الممكنة، درع الدوري العام مرتين 2003-2004 ثم 2019-2020، وكأس السوبر وكأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة وكأس الاتحاد.