«الجودو» يختتم مشاركته في بطولة «أولان باتور غراند سلام»

اختتم منتخب الجودو مشاركته في بطولة «أولان باتور غراند سلام»، التي أقيمت بصالة «السهوب آرينا» في منغوليا، وتأتي ضمن استعدادات الفريق لبطولة الماستر التي تنطلق بالعاصمة المجرية بودابست في 4 أغسطس المقبل. وخسر لاعب المنتخب أرام جرجوري في المرحلة الثانية من تصفيات الوزن الثقيل تحت 90 كغم أمام بطل طاجيكستان أوستو كومر، بعد أن حقق الفوز في افتتاح التصفيات على بطل كازاخستان بيجازي ايان المصنف الثامن في البطولة وحامل ذهبية بطولة آسيا للناشئين 2021.

وشارك منتخب الجودو مع بقية المتنافسين في بطولة أولان باتور غراند سلام للجودو في الاحتفال بذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وأكدت المنتخبات المشاركة أن هذا اليوم يعتبر احتفالاً بالرياضة والصحة والمحبة والسلام بين شعوب العالم، والذي يمثل ترجمة لرسالة اتحاد الإمارات للجودو التي أطلقها في أكتوبر 2018، وكانت نقطة تحول في مسيرة الاتحاد الدولي للجودو.