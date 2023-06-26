«ذكرى الشاهنية» تتصدر المرشحين للفوز بكأس الوثبة في ويندسور اليوم

يشهد مضمار ويندسور في العاصمة البريطانية لندن اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز نوفيس ستيكس لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 4000 جنيه إسترليني، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وتتصدر خيول «عذبة للسباقات» ترشيحات السباق الذي تشارك فيه ثمانية خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، أبرزها ممثلة عذبة للسباقات «ذكرى الشاهنية» بإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة توم ماركوند، ويبلغ تصنيفها 101 رطل.

وكانت المهرة الرمادية المنحدرة من نسل «المرتجر»، قد فازت بسباق مربي الإمارات ستيكس لمسافة 1600 متر في ظهورها الأول بمضمار دونكاستر، حيث تفوقت على أقرب منافسيها «أبية عذبة» بفارق 5.5 أطوال، قاطعة المسافة في زمن وقدره 1:46:48 دقيقة.

وأكدت المدرب فيليب كولينجتون بعد نهاية السباق أنها ستتوجه إلى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للفئة الأولى، البالغة جائزته 80 ألف جنيه إسترليني (ديربي المملكة المتحدة) مرة أخرى في المضمار نفسه في 19 أغسطس. وينافسها على اللقب المهرة «سيدة عذبة» بقيادة تاج أوشي، ويبلغ تصنيفها 80 رطلاً، و«فيكتوريا» لجيمس اوين للسباقات بإشراف جيمس اوين، وقيادة كيرين اونيل، و«كاياك» لأيفر مور للسباقات، بإشراف جين هاريس، وقيادة لورا بيرسون.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.