أكثر 10 لاعبين في تاريخ الدوري حصولاً على البطاقات الصفراء

أظهرت سجلات رابطة دوري المحترفين الرسمية قائمة أكثر اللاعبين في تاريخ بطولة الدوري حصولاً على البطاقات الصفراء، منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009.. وترصدها «الإمارات اليوم» وفقاً للترتيب الصادر عن الرابطة، ويتصدر القائمة قائد فريق بني ياس، فواز عوانة، بينما كانت المفاجأة في وجود قائد الجزيرة والهداف التاريخي للمسابقة، علي مبخوت، في المركز الخامس.

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