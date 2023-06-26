مفاوضات

كشف وكيل أعمال لاعب أجنبي، ضمن فئة المقيم، عن توقف مفاوضات اللاعب مع أحد أندية دوري المحترفين في الدولة، بسبب ما وصفه بعدم جدية النادي في الوصول بالمفاوضات إلى نهاياتها السعيدة.

إداري

تساءل مراقبون عن سبب ابتعاد إداري بأحد أندية دوري المحترفين عن التصريحات الإعلامية في الفترة الأخيرة، على الرغم من أنه عُرف بتواصله المستمر مع وسائل الإعلام المختلفة والتعامل بكل شفافية في ما يخص فريقه.

«مصغّرة»

وصف إداري في اللجنة المنظمة لبطولة العالم المصغّرة لكرة القدم، التي ستقام في أكتوبر المقبل، وجود ثلاثة منتخبات عربية في مجموعة واحدة، بأنه سيقود إلى منافسات كروية وجماهيرية في آن واحد.