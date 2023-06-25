كأس الوثبة في بوخارست وبروكسل اليوم

ينطلق اليوم سباقان في كأس الوثبة ستاليونز على مضماري بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، ووارجيم في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة 17 خيلاً، ضمن مهرجان «سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».

ويجتذب مضمار بيليوستي العشبي في بوخارست النسخة الأولى من كأس الوثبة ستاليونز، البالغة جائزته 5000 يورو، ثماني خيول عربية (أربع سنوات فما فوق) لمسافة 1700 متر. وتتنافس في مضمار وارجيم البلجيكي تسع خيول (أربع سنوات فما فوق)، على لقب كأس الوثبة ستاليونز للتحمل لمسافة 2300 متر، والبالغة جائزته 5000 يورو. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.