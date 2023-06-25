المدرب المواطن محمد الجالبوت يقود «الصقور» في «المحترفين»

أعلنت شركة نادي الإمارات تجديد عقد المدرب المواطن محمد الجالبوت ليقود الفريق الأول في دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل، بعدما قاد «الصقور» منتصف الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى وصعد معه إلى «الأضواء».

وقال مدير المركز الإعلامي في نادي الإمارات خالد النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «إن إدارة شركة كرة القدم رأت أن المدرب يجسّد فلسفة النادي، ونجح في تنفيذ رؤية إدارته، وذلك دليل على التزام الجالبوت وعمله الجاد في النادي».

وأضاف أن «تجديد عقد المدرب يعكس حرص الإدارة على توفير الاستقرار والتخطيط، من خلال تضافر جهود جميع أعضاء أسرة نادي الإمارات».

وتعاقدت شركة النادي مع المدرب الإيطالي بون ميشيل مساعداً للجالبوت، إلى جانب المواطن نايف سلطان الذي يستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأعرب المدرب محمد الجالبوت عن سعادته بتمديد عقده مع النادي، وقال: «منذ أول يوم لي في هذا النادي الرائع شعرت بترحيب كبير، وأنا فخور بأن أعتبر القلعة الخضراء بيتي الثاني»، مضيفاً: «نعد الجماهير بأننا سنواصل التطور كفريق، وسنقدم أفضل ما لدينا في كل المسابقات المحلية، وأنا متحمس جداً لتحقيق مزيد من النجاحات مع الفريق».

من جهة أخرى، قال مدير المركز الإعلامي خالد النقبي إن إدارة الشركة تعاقدت مع النجم الكاميروني فرانك كوم، لاعب وسط الأهلي السعودي والريان القطري والنجم الساحلي والترجي التونسي السابق.

ويعد النجم الكاميروني مكسباً لـ«الصقور»، قياساً بالمستوى الفني الذي يتمتع به، كما أن شركة كرة القدم تسعى خلال الأيام المقبلة، إلى إنهاء ملف التعاقد مع كل الأجانب بعد التجديد كذلك لهداف الفريق البرازيلي ديغو كوستا، وستتضح خلال الساعات المقبلة هوية باقي أجانب الفريق، الذين سيدافعون عن القميص الأخضر في دوري أدنوك للمحترفين.

وأوضح النقبي أن انطلاقة إعداد الفريق ستكون في مطلع يوليو بالفحوص الطبية، وأن إدارة الشركة ستقيم معسكراً للفريق الأول لكرة القدم في تركيا، ضمن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 2023-2024.

وسيقام المعسكر في مدينة إزميت التركية من الـ10 إلى الـ16 من يوليو المقبل، ثم ينتقل إلى إسطنبول حتى الأول من أغسطس، ومن المقرر أن يجري الفريق خلالها عدداً من المواجهات التحضيرية.

■ فريق الإمارات يدشن تحضيراته للموسم الجديد مطلع يوليو ويعسكر في تركيا.