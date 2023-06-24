«صديق رونالدو» إلى بايرن ميونيخ

انتقل المدافع الدولي البرتغالي رافايل غيريرو إلى صفوف بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة بايرن ميونيخ قادماً من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر، بحسب ما أفاد الجمعة النادي البافاري.

وانضم غيريرو (29 عاماً) إلى بايرن في عقد يمتد حتى عام 2026، بعدما أمضى سبعة مواسم في دورتموند وأسهم في فوزه بمسابقة الكأس المحلية مرتين. وسيلعب غيريرو صديق الأسطورة كريستيانو رونالدو والذي أسهم في تتويج البرتغال بكأس أوروبا عام 2016، مرة جديدة تحت إشراف المدرب توماس توخل (49 عاماً) الذي تولى مهامه الفنية مع بايرن قبل مراحل قليلة من انتهاء الموسم الأخير، علماً أنه كان خلف تعاقد غيريرو مع دورتموند خلال الحقبة التي أشرف فيها عليه (2015-2017). وقال غيريرو في بيان «عندما جاءت المكالمة من بايرن ميونيخ، اتخذت قراري بسرعة. إنه لشرف لي أن ألعب لهذا النادي الكبير وأنا أقدر حقاً توماس توخل من الوقت الذي أمضيناه معاً في دورتموند». وأضاف «أنا لاعب أحب دائماً الاستحواذ على الكرة، يتعلق الأمر بالسيطرة على المباراة وأريد صنع الفرص. سأفعل كل شيء للفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب. هذه هي فلسفة بايرن ميونيخ». وأسهم غيريرو الذي بإمكانه أن يلعب في الدفاع والوسط في 12 تمريرة حاسمة إضافة إلى أربعة أهداف بقميص دورتموند في الموسم المنصرم.