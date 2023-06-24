صمت

اختار عضو أحد أندية الدرجة الأولى غير المنافسة على الصعود لدوري المحترفين الصمت تجاه الرسائل التي تصل إليه عبر برنامج «واتس أب»، متجاهلاً تساؤلات جمهور الفريق بخصوص التعاقدات مع اللاعبين والمدرب.

عقد

كشف محلل رياضي في إحدى وسائل الإعلام المحلية عن إمكانية انتقاله للتدريب في الملاعب السعودية في الموسم المقبل، خصوصاً أنه يتمتع بإمكانات فنية مؤهلة.

استغناء

قررت إدارة الألعاب الجماعية في أحد الأندية المتقدمة في الدولة، الاستغناء عن المدرب الأجنبي في لعبة جماعية شهيرة بالنادي، على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها المدرب في الموسم الماضي، ونجاحه في قيادة الفريق الأول لحصد ثنائية الموسم.

صفقة

كشف مسؤول بارز في أحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه عن قرب إعلان النادي صفقة التعاقد مع لاعب أجنبي من العيار الثقيل، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

لوان

قدم نادي الشارقة خلال تغريدة على صفحته الرسمية في «تويتر» التهنئة للاعبه البرازيلي لوان بيريرا بمناسبة زفافه، متمنياً له حياة سعيدة، علماً بأن لوان يُعد من العناصر المؤثرة في صفوف الشارقة.

بند

استغل لاعب الفريق الأول بنادي درجة أولى بنداً موجوداً في عقده مع فريقه الذي مثله في الموسم الماضي، وساعده في فسخ العقد من طرف واحد والانتقال لنادٍ آخر، على الرغم من كونه وقّع قبل فترة وجيزة، مستفيداً من قيده بمسمى «هاوٍ»، ما يجنبه الشرط الجزائي.

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