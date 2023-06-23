طيران الإمارات ترعى النجم الساحلي التونسي

وقّعت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، والنجم الرياضي الساحلي، أحد أنجح أندية كرة القدم وكرة السلة في تونس، اتفاقية رعاية جديدة، أمس، تصبح طيران الإمارات بموجبها الراعي الرسمي للنادي اعتباراً من موسم 2023-2024.

وقالت طيران الإمارات في بيان صحافي إن الاتفاقية تؤكد التزام طيران الإمارات المستمر بتطوير رياضة كرة القدم وبناء جمهور جديد من المشجعين في شمال إفريقيا، وبالإضافة إلى كرة القدم، ستدعم طيران الإمارات أيضاً الفرق الرياضية الداخلية الرئيسة، التي تشمل كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد، وسوف تبرز علامة طيران الإمارات على قمصان فريق النجم الرياضي الساحلي الأول، وأطقم التدريب، بالإضافة إلى جميع أطقم الرياضات الداخلية اعتباراً من بداية موسم 2023-2024.

كما ستحظى طيران الإمارات بمجموعة واسعة من المزايا الأخرى بما في ذلك: حقوق الإعلان وإبراز العلامة التجارية للناقلة في ملعب النادي والمرافق الرياضية الداخلية، وحقوق الترويج عبر الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والضيافة، وإمكانية الوصول إلى الرياضيين، وإبراز العلامة التجارية عبر استاد سوسة الأولمبي وملعب التدريب والساحة الرياضية المغلقة. من جهته، قال نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة إفريقيا بدر عباس: «يسعدنا الشراكة مع نادي النجم الرياضي الساحلي، الذي يعد من أبرز فرق كرة القدم في إفريقيا، ومن أفضل فرق كرة السلة في العالم، حيث ستتيح لنا الرعاية ترويج علامتنا التجارية على قمصان اللاعبين في الرياضات المختلفة، وبناء روابط أكثر قوة مع قواعد مشجعي الرياضة في تونس وعبر إفريقيا».

بدوره، قال رئيس النجم الرياضي الساحلي عثمان جنيح: «النجم الساحلي هو أحد أكثر الأندية التونسية شهرة وتعدداً في الرياضات، وهو معروف في المقام الأول بتميز فرق كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، ما أتاح له الفوز بالعديد من البطولات والكؤوس وكؤوس السوبر على المستوى الوطني والإفريقي والعربي، فبعد فوزه بألقاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكثر من أي فريق تونسي آخر، توج النادي بلقب دوري أبطال إفريقيا، وفاز بكأس السوبر الإفريقي مرتين، وكأس الكونفدرالية أربع مرات، وكأس الكؤوس الإفريقية مرتين، كما يعد نادي النجم الرياضي الساحلي من أكثر أندية كرة القدم قيمة في إفريقيا، وواحداً من أكثر الفرق شعبية على مستوى القارة».

وتخدم طيران الإمارات تونس منذ أكثر من 17 عاماً، وقد نقلت منذ إطلاق رحلتها الأولى أكثر من 1.64 مليون مسافر على هذا الخط. وتسير الناقلة حالياً رحلة يومية إلى تونس باستخدام طائرات البوينغ 777-300ER الحديثة.

مزايا الاتفاقية لطيران الإمارات

■ حقوق الإعلان وإبراز العلامة التجارية للناقلة في ملعب النادي والمرافق الرياضية الداخلية.

■ حقوق الترويج عبر الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي والضيافة.

■ إمكانية الوصول إلى الرياضيين.