الوصل يعين بن مليح مديراً تنفيذياً بالوكالة.. ويضم دانيال

أعلن نادي الوصل تعيين عبدالناصر بن مليح الشامسي مديراً تنفيذياً بالوكالة للنادي ولشركة كرة القدم. وقال النادي في بيان صحافي على صفحته الرسمية عبر «توتير»: «من أجل مصلحة وسير العمل ونظراً لانشغال إبراهيم سلطان الحداد بمهام وظيفية وإدارية أخرى وعدم تفرغه التام للعمل في النادي، وافق مجلس إدارة نادي الوصل على استقالته من وظيفته مديراً تنفيذياً للنادي، والشركة وتكليف عبدالناصر علي بن مليح الشامسي مديراً تنفيذياً لنادي الوصل والشركة بالوكالة لحين تعيين مدير تنفيذي جديد».

من جهة أخرى، أعلن الوصل ضم قائد منتخب كولومبيا للشباب المدافع دانيال بيدروزو ضمن فئة اللاعب المقيم.