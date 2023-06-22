«قوى أصحاب الهمم» يدشن معسكره في تركيا استعداداً لبطولة العالم

دشن منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم معسكره التحضيري في مدينة «بولو التركية»، استعداداً لبطولة العالم البارالمبية (باريس 2023) المقررة من الـ3 إلى الـ18 من يوليو المقبل.

وتضم قائمة المنتخب في معسكر تركيا 10 لاعبين ولاعبات هم محمد الحمادي (سباقات المضمار)، ومريم الزيودي (القرص والجلة)، ونورا الكتبي (الصولجان ودفع الجلة)، وسارة الجنيبي (دفع الجلة)، ومحمد الكعبي (دفع الجلة)، وأحمد نواد، وبدر الحوسني (سباقات المضمار)، وذكرى الكعبي (دفع الجلة والصولجان)، وأحمد الحوسني، وإنصاف النعيمي (دفع الجلة).

ويغادر المنتخب تركيا إلى باريس في الثالث من يوليو المقبل، لخوض منافسات البطولة. ويترأس البعثة في معسكر تركيا جمعة النعيمي، ويتألف الجهاز الفني من صلاح العيوني، ونائلة خميس، ورضا سوداني، ونجيب ميشكان، وعبيد الزعابي، وأحمد بلخير، وأيمن علي.