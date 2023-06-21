صفقة

كشف مصدر مسؤول بأحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه أن النادي رصد مبلغاً مالياً كبيراً في صفقة كبيرة لضم لاعب بنادٍ منافس، وقطع الطريق أمام نادٍ آخر دخل مع اللاعب في مفاوضات جادة، خصوصاً أن هذا اللاعب برز بشكل مميز مع ناديه الحالي في الموسم الماضي.

ترشيح

قال مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين إن المدرب رشح لإدارة النادي ثلاثة لاعبين مواطنين من أندية أخرى للدخول في مفاوضات معهم، للانتقال إلى صفوف الفريق وفقاً لاحتياجات الفريق في مراكز محددة، خصوصاً في خط الدفاع والوسط.

تعاقد

اقترب مدرب شهير في لعبة جماعية من العودة إلى ناديه القديم وقيادته في الموسم المقبل، رغم امتلاكه عقداً مع ناديه الحالي، ونجاحه الموسم الماضي في استعادة هوية الفريق، وبلوغ المربع الذهبي في مناسبتين من أصل البطولات الثلاث التي تضمنها الموسم.