الفلاحي: دعم المدرب والمواهب المواطنة أولويات «سيتي» في الموسم الجديد

أكد رئيس نادي سيتي سلطان حارب الفلاحي، أن أولويات نادي سيتي في الموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى دعم المدرب المواطن والمواهب المواطنة، وتحقيق نتائج مميزة تقوده لتحقيق تطلعاته بتأمين البقاء بشكل مبكر، وتحقيق مركز جيد يواكب خطته الاستراتيجية بأن يكون سيتي من الأندية المميزة في الدولة خلال السنوات المقبلة.

وقال الفلاحي لـ«الإمارات اليوم»: «جددنا التعاقد مع المدرب المواطن محمد علي البلوشي تثميناً للجهود التي بذلها في بناء الفريق، وكذلك لأغلبية اللاعبين المواطنين، ورؤيتنا ترتكز إلى دعم المدرب المواطن واللاعبين المواطنين، كونها مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا لدعم الكرة الإماراتية بشكل ملموس، وبما يسهم في تطور المردود الفني للمنتخبات الوطنية، إضافة إلى قناعتنا الكبيرة بالكفاءة الفنية التي يتمتع بها المدربون المواطنون».

وعن استعدادات الفريق الأول للنادي قال الفلاحي: «ستنطلق التدريبات والفحوص الطبية يوم 15 يوليو المقبل تمهيداً لمشاركة فاعلة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وستكون التحضيرات داخل الدولة، وسيتم خلالها اختبار بعض اللاعبين الأجانب والمقيمين».

وتابع: «نحتاج الى استعدادات كبيرة لخوض منافسات الموسم المقبل الذي سيشهد تواجد فرق قوية تنافس على الصعود، وأخرى تطورت بشكل بارز، لذلك نرى أن موعد 15 يوليو المقبل مناسباً لبدء الاستعداد، وكان طموحنا أن يكون أقرب من ذلك لولا أنها رؤية المدرب».

وبخصوص المعسكر التدريبي، قال: «ندرس إقامته داخل الدولة، وسنعمل على أن يكون في القسم الأول من شهر أغسطس بعد عودة الفرق من المعسكرات الخارجية، لكي يتم توفير مباريات ودية معها».