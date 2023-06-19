المبارك: منصور بن زايد منح الشغف لنادي مانشستر سيتي.. السوبر وكأس العالم في الطريق

أكد رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي خلدون المبارك أن النادي يبني نموذجاً حديثاً من الإرث والتاريخ بعد فوزه بالثلاثية التاريخية لموسم 2022-2023 (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا)، مشدداً على أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، "أعطى كل شيء لديه لهذا النادي، كل الإلتزام والدعم والحب طوال السنوات ومنح النادي الشغف للمنافسة على كل البطولات".

وقال خلدون المبارك للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "الشيخ منصور بن زايد أعطى الشغف لهذا النادي، لديه الكثير من الحب لهذا الصرح والعمل معه في آخر 15 عام كجزء من مجموعة السيتي لكرة القدم".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية لأن سموه كان موجوداً في المباراة النهائية لدوري الأبطال والفوز على الإنتر وكتابة التاريخ في الليلة الأعظم في عمر النادي الممتد منذ 129 عاماً".

وأوضح المبارك: "نحن نبني لهذا النادي، نموذجا حديثا للإرث، وهذا النموذج الحديث موجود في الدوري الممتاز الحديث، وفي آخر 10 سنوات، بل آخر 15 عام".

وتابع: "أن تفوز بأصعب دوري في العالم، الدوري الإنجليزي، وتكسب بطولة في العالم -وجهة نظري- وهي دوري أبطال أوروبا، وتظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم واحد، هذا شيء مذهل، لأنه لم يحدث سوى مرة واحدة منذ 24 عام".

وأكمل: "كان لدينا طريقا رائعا إلى نهائي دوري الأبطال فقد هزمنا حامل اللقب ريال مدريد، وكسبنا فريقا رائعا في النهائي وهو الإنتر وقبلهما عبرنا بايرن ميونخ.. طريقنا لم يكن سهلاً، إذ فعلنا ذلك بالطريقة الصعبة وبأعلى مستوى من كرة قدم ممكن أن تشاهده".

وأردف: "للمرة الأولى سينافس السيتي في بطولة كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ونريد الفوز بهما لإضافتهما إلى تاريخ هذا النادي وإرثه العظيم.. كل شيء نفعله يقوم على كتابة أرقام جديدة ومعايير جديدة".

وختم: "كان هناك مزحة بيني وبين فيران (سوريانو، المدير التنفيذي)، وتشيكي (بيجيريستين، المدير الرياضي) وبيب، عندما كانت هناك لحظة بيننا، نظرنا إلى بعضنا البعض وقلنا "حسناً.. علينا فعل ذلك مرة أخرى".