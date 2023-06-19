22 نادي غولف توقّع ميثاق دعم المرأة

وقّعت أندية الغولف في الدولة، والبالغ عددها 22 نادياً، ميثاق السيدات في لعبة الغولف، في تأكيد على إثبات التزامها المجتمعية، بتنمية لعبة الغولف بين النساء والفتيات في المنطقة.

وجاء الإعلان عن توقيع الميثاق، خلال الاجتماع الذي عقد في عقارات جميرا بدبي، وحضره مدير تطوير الغولف في النادي الملكي القديم (R & A) جاكي ديفيدسون، ومدير التطوير في منطقتي الشرق الأوسط والهند في (R&A) نيل غراهام، وممثلون عن جولة موانئ دبي العالمية ومدير اتحاد الإمارات للغولف أكرم سكيك، وممثلو أندية الدولة.