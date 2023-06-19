الإمارات تستضيف بطولة زايد الثالثة لكرة قدم الصالات

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية إقامة بطولة زايد الثالثة لكرة قدم الصالات في الإمارات خلال ديسمبر 2024، بعد اعتماد اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية للبطولة.

كما قرر إقامة البطولة العربية الشاطئية في سلطنة عُمان خلال مارس 2024، والبطولة العربية لكرة قدم الصالات على مستوى الفتيات في فلسطين في أغسطس 2024، فيما تقدمت الجزائر وسورية بطلب استضافة بطولتي الكاراتيه وتنس الطاولة في 2024.

وعقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري التاسع «عن بُعد»، برئاسة الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية.

وقرر المكتب التنفيذي الموافقة على إقامة البطولة العربية للتايكوندو بالأردن من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل، وعقد الاجتماع الـ10 للمكتب التنفيذي في السابع من أكتوبر على هامش البطولة.

كما وافق على استضافة المغرب لدورة الألعاب الشاطئية في نوفمبر المقبل، ودورة الصالات لكرة السلة والطائرة وتنس الطاولة في ديسمبر المقبل بمصر.