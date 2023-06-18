الجنوب إفريقي موسيماني مدرباً للوحدة الإماراتي في ثالث محطاته العربية

أعلن نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدربًا له بعد انتهاء عقده مع الاهلي السعودي، عقب قيادته للصعود الى دوري الدرجة الاولى.

وقال الوحدة في بيان "تعلن شركة الوحدة لكرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع بيتسو موسيماني وذلك لقيادة الفريق الأول"، ليحل بديلا للهولندي ارنو بويتنوينغ الذي كان عُين في منصبه في مارس بصفة مؤقتة بعد اقالة الاسباني مانويل خيمينيس.

وستكون الامارات المحطة العربية الثالثة لموسيماني (58 عامًا)، بعدما سبق له قيادة الاهلي المصري (2020-2022) والاهلي السعودي (2022-2023).

وحقق موسيماني نجاحات لافتة في مسيرته بعدما قاد مواطنه ماميلودي صندوانز للقب دوري ابطال افريقيا للمرة الاولى في تاريخه في 2016، والاهلي المصري لنفس اللقب القاري مرتين تواليًا في 2020 و2021.

كما قاد الاهلي السعودي العريق للصعود الى دوري الدرجة الاولى بعد موسم واحد من هبوطه التاريخي الى الدرجة الثانية.