البسطي: دبي مركز إشعاع عالمي لأصحاب الهمم

أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، عبدالله البسطي، أن دبي باتت مركز إشعاع عالمياً لأصحاب الهمم، ويتجلى ذلك في العديد من المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي، ضمن استراتيجية خاصة اشتملت على محاور عدة لحماية حقوق أصحاب الهمم، باعتبارهم مكوناً رئيساً في المجتمع، وتهيئة الظروف الملائمة لهم لتحقيق طموحاتهم في كل المجالات.

جاءت تصريحات نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، خلال زيارته، أمس، مقر بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وتختم منافساتها بعد غدٍ.

وقال البسطي في تصريحات صحافية إن «دبي أرض المبادرات والمعارض والمؤتمرات، واقتران اسمها بأي حدث عالمي ضمانة لنجاحه وظهوره بأفضل صورة، لما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية وإمكانات هائلة على مستوى الخدمات الراقية في مختلف القطاعات»، موضحاً أن «الإمارات ودبي سباقتان دائماً في استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى».

وأضاف: «وضعت دبي من البداية استراتيجية مجتمعية تتضمن مبادرة (مجتمعي.. مكان للجميع)، وأولت اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، كل الاهتمام بأصحاب الهمم، وتعزيز مشاركاتهم في مختلف الفعاليات الرياضية، وغيرها».

ووجّه الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، ومدير البطولة ماجد العصيمي، وفرق العمل المختلفة، لدورهم في تقديم نسخة استثنائية، خصوصاً أن دبي أول مدينة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.

وخلال زيارته للبطولة، تابع البسطي جانباً من مباراة المنتخبين الإماراتي والعراقي، ضمن منافسات تحديد المراكز في بطولة الرجال، ومباراة الجزائر والبرازيل على صعيد منافسات السيدات.

الإمارات ودبي سباقتان في استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى.

طرفا نهائي مونديال الرجال يتحددان اليوم

ينطلق في الثانية عشرة والربع من ظهر اليوم، الدور نصف النهائي لمونديال سلة الكراسي المتحركة، في مواجهتين تحددان هوية طرفي المباراة النهائية التي ستقام بعد غدٍ، حيث يلتقي المنتخب الأميركي، أحد أبرز المرشحين للقب، مع نظيره الهولندي، على أن تقام في الرابعة و45 دقيقة المباراة الثانية بين حامل اللقب، المنتخب البريطاني، ونظيره الإيراني.

ونجح المنتخب الأميركي في حجز موقعه للمربع الذهبي، بإقصاء المنتخب الأسترالي بنتيجة (47-32)، فيما استطاع المنتخب الهولندي حجز موقعه بالمربع الذهبي بفوزه على المنتخب الكندي بواقع (68-53). وعلى الطرف الأخير، بلغ المنتخب الإيراني المربع الذهبي للمرة الثانية بتاريخه بعد نسخة 2018، بفوزه الصعب أول من أمس على ألمانيا بنتيجة (70-68)، ليضرب موعداً مع المنتخب البريطاني الذي نجح بدوره في إقصاء المنتخب الإيطالي بواقع (72-44).

الإمارات تتعثر أمام العراق في تحديد المراكز

تعثر المنتخب الإماراتي أمام نظيره العراقي، في مواجهة جمعتهما أمس، لحساب دور تحديد المراكز من 12 إلى 15، ونجح خلالها «أسود الرافدين» في تحقيق الفوز بنتيجة (65-35).

ونجح المنتخب العراقي في بسط إيقاعه على مجريات لقائه أمام الإمارات، ما أتاح للعراقيين نيل الأفضلية بنتائج الفترات الأربع للمباراة بواقع (20-14 و12-6 و14-8 و19-7).

ويدين منتخب العراق في فوزه إلى تألق نجمه حيدر السراجي بنيله لقب أفضل مسجل بالمباراة برصيد 38 نقطة، بجانب تألقه على صعيد الالتقاط الناجح للكرات المرتدة عن السلة (الريباوند) بواقع 16 محاولة، فيما تألق في منتخب الإمارات محمد الزرعوني، الذي تسيّد قائمة الأفضل في المباراة على صعيد التمريرات الحاسمة، بعد أن أهدى زملاءه تسع تمريرات.

«نواعم هولندا» بالعلامة الكاملة إلى نصف نهائي مونديال السيدات

واصلت حاملات اللقب، سيدات هولندا، سلسلة انتصاراتهن المتتالية في «مونديال» سلة دبي، بعد أن نجحن، أمس، في حجز مقعدهن للدور نصف النهائي في منافسات السيدات، بفوزهن على المنتخب الكندي (66-47)، في افتتاح الدور ربع النهائي.

ونجحت سيدات هولندا في بلوغ المربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن انتزعن الميدالية البرونزية في نسخة 2014، وتتويجهن باللقب في النسخة الماضية 2018.

وفرضت سيدات هولندا إيقاعهن دفاعياً وهجومياً على مجريات لقائهن أمام المنتخب الكندي، ما انعكس على نيلهن الأفضلية المطلقة على نتائج الفترات الأربع للمباراة بواقع «19-17 و16-11 و16-5 و15-13». وتدين سيدات هولندا في انتصارهن لتألق قائدة المنتخب ماريسكا بيجير بحصدها لقب أفضل مسجلة في المباراة برصيد 25 نقطة، بجانب تصدرها قائمة أكثر اللاعبات التقاطاً للكرات المرتدة عن السلة الـ«ريباوند» بإجمالي 13 محاولة ناجحة، كما تألق للهولنديات جناح المنتخب بو كارمير، باعتلائها قائمة أكثر اللاعبات تمريراً للكرات الحاسمة لزميلاتها بواقع ست كرات.