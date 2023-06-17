«فزاع 3» يبدأ اليوم رحلة الدفاع عن صدارة مونديال «إكس كات» في رومانيا

يخوض زورق «فزاع 3» بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي، اليوم، تحدي السباق الأول في جائزة رومانيا الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات)، ثالث جولات بطولة العالم 2023، التي انطلقت أمس، وتستمر حتى يوم غد، على مياه بحيرة سيوتغيول في مدينة كونستانتا التاريخية. ويسعى الثنائي العالمي للمحافظة على صدارة الترتيب العام لبطولة العالم 2023 بعد نجاحهما في اعتلائها بعد انتصارات متتالية خلال الجولتين الأولى والثانية، اللتين جرتا في إيطاليا على مياه البحر الأدرياتيكي المتاخم للبحر الأبيض المتوسط.

وتمكن زورق فزاع 3 من حصد 105 نقاط في الجولتين الأولى والثانية، وضعته في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن أقرب الملاحقين زورق (إتش بي آي 96)، ومن الأهمية بمكان تحقيق الفوز والنتائج الإيجابية لتوسيع الفارق قبل المراحل الحاسمة.

وكانت مراحل الجولة الثالثة بدأت أمس، من خلال التجارب الرسمية على الزوارق وخوض أول مراحل التنافس، وهي محاولات تسجيل أفضل توقيت لتحديد المنطلقين في السباق الأول المقرر اليوم بداية من الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات، الساعة الثالثة والنصف بتوقيت رومانيا.

وينافس زورق فزاع 3 في البطولة العالمية زوارق عدة تمتلك طموح المنافسة والقتال نفسه على تحقيق الهدف، وهي زورق إتش بي آي 96 ممثل إيطاليا صاحب المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 104 نقاط، وزورق جي بي 8 ممثل بريطانيا والثالث في الترتيب برصيد 98 نقطة، والرابع زورق كيو8 أويلز 17 ممثل الكويت برصيد 81 نقطة، وصاحب المركز الخامس زورق كونسول بروكيرز 22 ممثل إيطاليا الذي يملك 66 نقطة، وزوارق أخرى.

الترتيب العام لبطولة العالم

1- (فزاع 3) - الإمارات، 105 نقاط.

2- (إتش بي آي 96) - إيطاليا، 104 نقاط.

3- (جي بي 8) – بريطانيا، 98 نقطة.

4- (كيو8 أويلز 17) - الكويت، 81 نقطة.

5- (كونسول بروكيرز 22) – إيطاليا، 66 نقطة.

6- (سويكات 2) - السويد، 52 نقطة.

7- (222 أوف شور 10) – أستراليا وإيطاليا، 48 نقطة.