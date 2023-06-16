الدوري الإيطالي يفتتح أول مكتب إقليمي في أبوظبي

افتتح، أمس، الدوري الإيطالي لكرة القدم «Lega Serie A»، مكتبه الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبوظبي، وكان ذلك في فعالية إعلامية شهدت أيضاً الإعلان عن استراتيجية الدوري ورؤيته وخططه في المنطقة. واستضاف الحدث من الدوري الإيطالي لكرة القدم ميكيل تشيكاريسي، المدير التجاري والتسويقي، وآنا غوارنيرو، مدير حقوق الإعلام الدولية، وألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعمر الحكيم، رئيس الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتيح هذا التوسّع الدولي الأخير للدوري الإيطالي تعزيز وجوده في المنطقة مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا. ويقع المكتب الجديد في مجمع ياس للإبداع في أبوظبي، ويوفر موطئ قدم إقليمية للدوري من أجل توسيع قاعدته الجماهيرية في المنطقة. ووقّع الدوري الإيطالي في عام 2022 شراكة حصرية مع أبوظبي للإعلام و«ستارزبلاي» اللتين تبثان الآن مباريات الدوري حصرياً للجمهور في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.