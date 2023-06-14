أحمد بن حمدان: إنجاز الصين نجاح جديد للشراع الحديث

بارك الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الإنجاز الرياضي الجديد والكبير الذي حققه البطل العالمي نجم المنتخب الوطني في رياضة الشراع الحديث عادل خالد الذي احرز الميدالية البرونزية في منافسات ألكا 7 ماسترز ضمن البطولة الاسيوية المفتوحة للشراع الحديث التي اختتمت في مدينة نينغبو الصينية.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان إن "الفوز بالبرونزية الآسيوية يعد إنجازا رياضيا جديدا يضاف إلى رصيد إنجازات منتخبات الإمارات في رياضات الشراع والتجديف الحديث في المشاركات الإقليمية والدولية والقارية والعالمية ليواصل أبنائنا تألقهم مؤكدين من جديد علو كعبهم وقدراتهم الفائقة في مختلف المحافل والمناسبات".

وأشاد رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بعطاء بطلنا عادل خالد والذي حقق الكثير من الانجازات على الصعيدين العالمي والاقليمي مؤخرا حيث نجح في الحصول على 3 ميداليات عالمية هي برونزية وفضية العالم ألكا 7 ماسترز 2022 و2023 وبرونزية العالم ألكا 6 عام 2023 ليحقق إنجازا جديدا بالحصول على الميدالية البرونزية في المشاركة الآسيوية الاخيرة.

وحرص الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان على تقديم التهنئة الى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على التعاون الكبير والدعم والاهتمام الأمر الذي سهل كثيرا من مهمة المنتخبات الوطنية في رياضة الشراع الحديث وإتاحة الفرصة لسفراء رياضة الامارات في الابداع والحصول على الانجازات.