الانتهاء من زيارات الأندية ضمن «نموذج دبي للتفوق الرياضي»

أنهى مجلس دبي الرياضي الزيارات التقييمية للأندية وشركات كرة القدم في دبي، المشاركة ضمن الدورة التاسعة لـ«نموذج دبي للتفوق الرياضي»، من خلال فريق عمل المجلس وبيت خبرة عالمي متخصص، حيث تم لقاء إدارات الأندية في مقارها من أجل استكمال متطلبات التقييم، ضمن أفضل الممارسات ومبادئ الحوكمة بين كل الأندية.

وتسلم مجلس دبي الرياضي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لنموذج دبي للتفوق الرياضي أكثر من 105 ترشحات في فئات الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» من الأندية وشركات كرة القدم والرياضيين الأفراد، تضمنت جميع البيانات الخاصة بأدائهم خلال الموسمين الرياضيين (2021-2022) و(2022-2023)، من أجل تقييمها واحتساب نقاطها وفق معايير التقييم المعتمدة للدورة التاسعة، واختيار المرشحين للفوز بجوائز نموذج دبي للتفوق الرياضي الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي، من أجل تطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس، وتحفيز مجالس الإدارات على التميز في العمل، وابتكار الوسائل وإطلاق المبادرات التي تعزز نتائج الأندية، وتنمي تأثيرها في المجتمع عموماً ولفئة الرياضيين على نحو خاص.

وتصدرت الاستدامة في المجال الرياضي عمليات المفاضلة، إلى جانب معايير التقييم الأخرى بين الأندية والشركات التي ينال كل منها وزناً، وهي الإنجازات التي تنال 40%، والعمليات والإجراءات التي يبلغ وزنها 25% من النتيجة النهائية، والأداء المالي الذي يبلغ وزنه 25%، والامتثال للنظم واللوائح الذي يبلغ وزنه 10%.

وتتضمن الدورة التاسعة من نموذج دبي للتفوق الرياضي 11 فئة مؤسسية وتخصصية وفردية في مختلف الرياضات التي سيتم تكريم الفائزين بها، في الحفل الذي سيقام يوم 22 يونيو الجاري، إلى جانب تكريم نخبة من رواد العمل الرياضي من الأندية الرياضية، ممن تركوا بصمات واضحة ومؤثرة في مسيرة العمل الرياضي على مستوى دبي والإمارات.

الفئات التنافسية

• الجوائز المؤسسية: أفضل نادٍ رياضي، أفضل شركة كرة قدم، أفضل نادٍ نوعي.

• الجوائز المتخصصة: أفضل نادٍ أو شركة في الأداء المؤسسي، أفضل نادٍ أو شركة في الكفاءة المالية، أفضل مبادرة في الاستثمار الرياضي، وأفضل شركة في رعاية المواهب الرياضية.

- أوسمة التفوق الفردي: أفضل لاعب ناشئ في كرة القدم، أفضل لاعب أو لاعبة ناشئ في الألعاب الفردية، أفضل لاعب أو لاعبة ناشئ في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعب أو لاعبة ناشئ من أصحاب الهمم.