مونديال سلة الكراسي المتحركة يحقق حلم مشجعة ألمانية بزيارة دبي

أكدت مارغيت غلوسنر والدة لاعب منتخب ألمانيا لوكاس غلوسنر أن بطولة العالم لسلة الكراسي المتحركة حققت حلمها بزيارة دبي، مبينة أنه تسافر حول العالم دعماً لابنها الذي تعتبره رسالتها في الحياة.

وقالت مارغيت غلوسنر لـ«الإمارات اليوم» إن ابنها شارك في العديد من البطولات عبر مسيرته مع منتخب ألمانيا، مبينة أن زيارة دبي لها طابع خاص، موضحة: «سافرت إلى العديد من الدول ولكن كنت أتمنى أن أزور دبي منذ فترة طويلة، قبل أن أحصل على فرصة جميلة عندما تأكد مشاركة منتخب ألمانيا في بطولة العالم لسلة الكراسي المتحركة في دبي».

وأضافت: «أتمنى أن تكون الرحلة سعيدة بأن يحقق منتخب ألمانيا لقب البطولة رغم صعوبتها وأن يتألق لوكاس مع الفريق، بينما في الجانب الآخر سنعيش ما يقارب من ثلاثة أسابيع رائعة في هذه المدينة الجميلة».

وأشارت إلى أنه رغم تركيزها على تشجيع منتخب ألمانيا في المونديال ولكنها أعدت برنامجاً سياحياً لزيارة الأماكن السياحية في الدولة، وقالت: «أرافق منتخب ألمانيا في كل مكان سواء التدريبات أو المباريات، ولكن في الوقت نفسه لم أفوت فرصة زيارة الأماكن السياحية في الدولة، إذ إنني زرت برواز دبي وبرج خليفة وأمامي فرصة كبيرة لزيادة العديد من الأماكن خصوصاً أن زيارتنا للدولة تستمر لأسبوعين إضافيين».

وأشادت مارغيت غلوسنر بتنظيم البطولة، وقالت: «صراحة كل شيء هنا رائع من ناحية تنظيم البطولة المبهر والإقامة وتوفير اللجنة المنظمة متطلبات المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي كافة، والأمر نفسه بالنسبة إلى المشجعين والمرافقين لجميع المنتخبات، ما يجعل البطولة رحلة لا تنسى من الجوانب كافة».

في المقابل تحدثت عن ابنها لوكاس، وقالت: «سعيدة جداً بمشاركته مع منتخب ألمانيا لسلة الكراسي المتحركة، إذ إنها المرة الأولى التي يخوض فيها بطولة العالم، وأنا سعيدة جداً من أجله، وهو يعد فرحتي في هذه الدنيا وأعتبره رسالتي في الحياة وسعادته تمثل بالنسبة لي كل شيء».

وختمت تصريحاتها قائلة: «أتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة على الاستقبال الرائع وكرم الضيافة وقيام المسؤولين بتذليل أي صعاب، وأتمنى أن تكتمل فرحتي بأن أرى لوكاس فائزاً بلقب المونديال مع منتخب ألمانيا».

من جهته، أكد الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان المهيري أن المشاركة في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مكسب كبير لمنتخب الإمارات الذي يشارك للمرة الأولى في هذا الحدث العالمي وكانت استضافة دبي للبطولة وراء مشاركة الفريق في ظل وجود منتخبات عالمية قوية وهو ما يصب في مصلحة المنتخب.

وقال في تصريحات صحافية إن:«هناك حالة من الرضا عن أداء المنتخب الذي يتحسن من مباراة لأخرى وظهر بشكل جيد أمام إيطاليا والبرازيل ولا يمكن أن نتحدث عن النتائج في ظل المشاركة الأولى وحرصنا على دعم المنتخب بعناصر شباب جديدة، وكنا ندرك أن المنتخب يخوض المنافسات من أجل زيادة الاحتكاك وخبرة اللاعبين من خلال وجود لاعبين محترفين على أعلى مستوى، واستعداداً للمشاركات المقبلة، ونحتاج إلى وقت لرفع المستوى، وتعتبر المشاركة إرثاً للمنتخب لا يمكن تعويضه كما أنها تروج للعبة في الإمارات».

وتابع:«نشارك في دورة الألعاب العربية بالجزائر من 5 إلى 15 يوليو المقبل، وسنتوجه إلى الجزائر الأسبوع المقبل، وأيضاً المشاركة في تصفيات آسيا خلال شهر ديسمبر المقبل وبطولة غرب آسيا خلال شهر يناير 2024».

وأوضح المهيري أن استضافة هذا الحدث العالمي لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط سيكون لها ردة فعل إيجابية على مستوى تطوير اللعبة، ليس فقط في الإمارات، بل في جميع دول المنطقة، وتعد هذه اللعبة من الألعاب المشوقة التي تجذب الجمهور ولدينا في اللجنة البارالمبية عدد من الألعاب الفردية إلا أن السلة لها خصوصية باعتبارها لعبة جماعية ولها قبول كبير وأيضاً انتشار بين أصحاب الهمم.

مباراة استعراضية لسيدات الإمارات أمام نجمات العرب

قال مدير البطولة ماجد العصيمي إن منتخب السيدات لسلة الكراسي المتحركة سيخوض مباراة استعراضية أمام منتخب نجمات العرب على هامش بطولة العالم لسلة الكراسي المتحركة في دبي.

وأوضح العصيمي في تصريحات صحافية أن المباراة ستقام 9:30 صباحاً، لافتاً إلى أن المنتخب الوطني سيخوض اللقاء بقيادة البطلتين سهام الرشيدي وفاطمة البلوشي، وقال: «المباراة الاستعراضية لها أهداف كثيرة في مقدمتها تشجيع اللاعبات على ممارسة اللعبة، وعمل قاعدة كبيرة في المستقبل». وأضاف: «المباراة تأتي على هامش المونديال الذي يمثل فرصة ذهبية للاعبات للتعرف على الخطط التدريبية والمدارس المختلفة لكرة السلة وأيضاً مشاهدة المنتخبات الأقوى في العالم، وتطور اللعبة خاصة أن نسخة دبي تضم لاعبات على أعلى مستوى ونتطلع لتحقيق الأهداف المرسومة وأن يكون المونديال بداية انطلاقة منتخب السيدات مشيراً إلى أن استضافة المونديال له الكثير من المكاسب على كل المستويات».

ذيبان المهيري:

«مشاركة الإمارات في مونديال «الكراسي المتحركة» إرث لا يعوض».