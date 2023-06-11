اتحاد المواي تاي يبحث مع سفير تايلاند أوجه التعاون المشترك

بحث اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ أوجه التعاون الثنائي المشترك مع سواريوت شاسومبات، سفير تايلاند لدى الدولة، وذلك دعماً للنجاحات التي تحققها رياضة المواي تاي الإماراتية على الصعيد الدولي، والعمل على مواصلة تعزيز شراكتها المميزة مع الخبرات والتجارب المتطورة.

واستقبل اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ في مقره سفير تايلاند، وكان في استقباله عضو مجلس إدارة الاتحاد، ياسر سالم الساعدي، بحضور المدير الفني للاتحاد، عمر النعيمي، حيث تعرف إلى أهم الإنجازات المميزة التي حققتها رياضة المواي تاي في الإمارات على الصعيدين الإداري والفني قارياً وعالمياً، بجانب نجاحات المنتخبات الوطنية خلال الفترات الماضية، إضافة إلى ذلك اطلع على مراحل التحضير للبطولات وآلية تنظيم البطولات المحلية والمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية. وقدم ياسر سالم درع الاتحاد إلى شاسومبات، تقديراً لزيارته وحضوره الدائم في كل البطولات التي ينظمها الاتحاد داخل الدولة، كما زار السفير التايلاندي تدريبات المنتخبات الوطنية للمواي تاي في مقر الاتحاد، والتقى الكادر الفني ولاعبي المنتخب وهنأهم بالإنجازات الأخيرة التي حققها منتخب الإمارات في بطولة العالم، التي أقيمت في تايلاند، كما أشاد بالقاعدة المميزة والمتطورة لرياضة المواي تاي في الإمارات، معرباً عن سروره بالتعاون المشترك بين الإمارات وتايلاند، لدعم وتطوير رياضة المواي تاي ونشر ثقافتها في المنطقة، ما يؤكد أهميتها ومكانتها المميزة.